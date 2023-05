Eurovision, la Polonia schiera Blanka: chi è

Blanka è la portacolori della Polonia all'Eurovision Song Contest 2023 che si svolge a Liverpool dal 9 al 13 maggio. La Polonia non ha mai vinto la manifestazione e la cantante proverà a portare a casa finalmente questo prestigioso riconoscimento. Per cercare la scalata all'Europa, Blanka propone 'Solo', canzone ritmata e orecchiabile.

Chi è Blanka?

Blanka Stajkow, nota con il solo nome d'arte di Blanka, ha 22 anni e ha cominciato molto presto a scrivere canzoni. Ha studiato musica e danza e poi ha deciso di voler iniziare a camminare da sola nel mondo dello spettacolo. La manifestazione di Liverpool potrebbe rappresentare per l'artista polacca un trampolino di lancio, anche perché nella sua carriera ha solo tre canzoni all'attivo. E una di queste è 'All I want for Christmas is you".

Il testo di 'Solo'

Baby

It's kind of crazy

How else to phrase it?

With you I've lost my senses

Baby

What happened to ya?

I thought I knew ya

But now it's time to face it

You're hot and cold

High and you're low

Messin' with my mind

No, oh-oh, that's not how it goes

So, let me spell it out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

Show you what it is you're missing out Now I'm better solo, solo I never let me down, didi-down-down-down Now I'm gonna show ya, show ya How I be getting down, solo Tell me Now, was it worth it? (Oh) Playin' me dirty (oh) But now who's laughing, baby? Watch me All eyes on me now Bet you regret how What goes around comes around You're hot and cold High and you're low Messin' with my mind No, oh-oh, that's not how it goes So, let me spell it out Now I'm better solo, solo I never let me down, didi-down-down-down Now I'm gonna show ya, show ya

Show you what it is you're missing out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

No, no, I'm going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

'Cause I know how to let go

Gonna make it, make it on my own, whoa

Oh, no, I'm going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

'Cause I know how to let go

So, it's clear to see I'm

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

Show you what it is you're missing out

Now I'm better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I'm gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

La traduzione di 'Solo'

'Sola' Tesoro, è un po' pazzo In quale altro modo esprimerlo Con te ho perso i sensi Tesoro, cosa ti è successo? Pensavo di conoscerti Ma ora è il momento di affrontarlo Tu sei caldo e freddo, Alto e tu sei basso Pasticci con la mia mente No oh oh non è così che va Quindi lascia che te lo spieghi Ora sto meglio da sola da sola Non mi sono mai delusa didi delusa delusa delusa E ora ti mostrerò, ti mostrerò Mostrerò cosa ti stai perdendo Ora sto meglio da sola da sola Non mi sono mai delusa didi delusa delusa delusa Ora ti mostrerò, ti mostrerò Come vado giù (da sola) Dimmi Ora ne valeva la pena? Fammi giocare sporco, Ma ora chi sta ridendo piccolo? Guardami Tutti gli occhi su di me ora Scommetto che ti penti di come Ciò che dai torna indietro Tu sei caldo e freddo, Alto e tu sei basso Pasticci con la mia mente No oh oh non è così che va Quindi lascia che te lo spieghi Ora sto meglio da sola da sola Non mi sono mai delusa didi delusa delusa delusa E ora ti mostrerò, ti mostrerò Mostrerò cosa ti stai perdendo Ora sto meglio da sola da sola Non mi sono mai delusa didi delusa delusa delusa Ora ti mostrerò, ti mostrerò Come vado giù (da sola) No no, vado da sola (Sì) è meglio che sia meglio, guardami ora Perché so come lasciar andare Ce la farò a farcela da sola Oh, oh no, vado da sola (Sì) meglio meglio che tu, guardami ora Perché so come lasciar andare Quindi è chiaro che sono Ora sto meglio da sola da sola Non mi sono mai delusa didi delusa delusa delusa E ora ti mostrerò, ti mostrerò Mostrerò cosa ti stai perdendo Ora sto meglio da sola da sola Non mi sono mai delusa didi delusa delusa delusa Ora ti mostrerò, ti mostrerò Come vado giù (da sola)