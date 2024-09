Elena Radonicich, chi è Eva Kofler di ‘Brennero’

Roma, 13 settembre 2024 – Il 16 settembre, su Rai 1, partirà ‘Brennero’, nuova serie tv che andrà in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, per quattro prime serate in tutto.

Trama e cast

Il racconto è ambientato a Bolzano. La protagonista femminile è interpretata da Elena Radonicich, che presta il volto a Eva Kofler, un’avvocatessa di origini tedesche proveniente da una famiglia benestante. Kofler dovrà lavorare con l’ispettore Paolo Costa (Matteo Martari), di lingua italiana per fermare un killer responsabile di sei omicidi conosciuto come ‘Il Mostro’ (Paolo Briguglia).

Chi è Elena Radonicich

Elena Radonicich, nata a Moncalieri nel 1985, dopo gli studi a Torino si è trasferita a Roma dove si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2009. Ha esordito a teatro in ruoli di primo piano nelle opere di Rafael Spregelburd, ‘L’inappetenza’ e ‘Il Panico’, dirette da Manuela Cherubini.

In televisione, ha collaborato con Marco Giusti alla trasmissione di critica cinematografica ‘Stracult’. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto con ‘Tutti al mare’, una rivisitazione di ‘Casotto’, diretto da Matteo Cerami. Nel 2011, ha recitato accanto a Elio Germano nel film tv Sky ‘Faccia d’angelo’ di Andrea Porporati. L'anno successivo è tra i protagonisti della commedia ‘Workers - Pronti a tutto’ e della serie web ‘Kubrik - Una storia porno’ di Ludovico Bassegato.

Cinema e serie d’autore

Nel 2013 Radonicich ha affiancato Charlotte Rampling nel film ‘Tutto parla di te’ di Alina Marazzi, un'intensa riflessione sulla maternità. Nello stesso anno è apparsa in televisione in due produzioni: ha interpretato la moglie di Luca Zingaretti in ‘Adriano Olivetti - La forza di un sogno’ di Michele Soavi e ha recitato in ‘Altri Tempi’, diretta da Marco Turco.

Nel 2014, oltre a partecipare al film di Elisabetta Sgarbi ‘Racconti d’amore’, presentato al Festival Internazionale del Film di Roma, è una dei protagonisti nelle serie ‘1992’, ‘1993’, ‘1994’, con Stefano Accorsi, ambientate nell'Italia di Tangentopoli.

Lavori recenti

Negli ultimi anni l’attrice ha proseguito il suo percorso sia al cinema che in tv. Per il grande schermo ha recitato in film quali ‘Una relazione’, ‘Il Boemo’, ‘Catene’, ‘Soldato’, ‘Peter’, ‘Dall'alto di una fredda torre’, ‘Berlinguer - La grande ambizione’.

Tra le serie e le mini serie popolari a cui ha preso parte di recente figurano ‘Luisa Spagnoli’, ‘Il commissario Montalbano’, ‘La porta rossa’, ‘Bella da morire’, ‘Sopravvissuti’ e ‘Il grande gioco’.

Vita privata

Elena Radonicich ha avuto una relazione importante con il collega Gaetano Bruno (‘Le conseguenze dell’amore’, ‘Baaria’, ‘La doppia ora’, ‘La porta rossa’, ‘La mafia uccide solo d’estate’). Dalla loro storia è nata una figlia, Anna.