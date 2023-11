Due serate dalla parte delle donne

Due eventi speciali contro la violenza di genere: è l’impegno di Rai Radiodue. Si comincia domani in diretta #NonRestiamoInSilenzio, una serata di musica e impegno (in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila) condotta da Luca Barbarossa con la partecipazione di Fiorella Mannoia e tanti ospiti, tra i quali Noemi, Maria Chiara Giannetta, Ermal Meta, Vinicio Marchioni, Daniele Silvestri e Caterina Caselli in collegamento dalla sede Rai di Milano. Agli artisti si alterneranno le operatrici dei centri antiviolenza che lavorano a Bologna, Roma, Latina, Prato e Foggia per raccontare cosa si è fatto e con quanto ancora si deve fare perché qualcosa cambi veramente nella società. #NonRestiamoInSilenzio è il messaggio che viene affidato da Rai Radiodue anche ad alcune artiste come Paola Cortellesi, Serena Dandini ed Anna Foglietta, attraverso dei video che verranno proiettati durante la serata. Radiodue è anche media partner del festival L’Eredità delle Donne diretto da Serena Dandini, che si terrà a Firenze da domani a domenica. Sabato, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donnè alle 21 Radiodue trasmetterà sul canale radio e in visual lo spettacolo teatrale d’apertura del festival dal titolo L’Eredità delle donne 2023: Muse e Madri. Nello stesso giorno tutta la programmazione di Rai Radiodue sarà dedicata all’evoluzione del rapporto donna-uomo negli anni, a storie e ritratti di donne raccontate attraverso le voci degli artisti, da Aretha Franklin a Loredana Bertè, da John Lennon a Lady Gaga.