Doni personalizzati. Bollicine d’autore

Regalare una bottiglia di Franciacorta è un gesto che parla di eleganza e unicità. Berlucchi, la cantina che ha dato origine a questo celebre vino, propone una serie di idee regalo perfette per le festività, tutte accomunate dalla qualità eccellente e da un design ricercato.

Tra le opzioni più prestigiose, spicca la Riserva Palazzo Lana Extrême 2013, un Pinot Nero in purezza che unisce grande freschezza, struttura e mineralità in un packaging raffinato. Per un regalo di eccezionale valore, c’è la Riserva Franco Ziliani 2008, l’esclusiva edizione in tiratura limitata realizzata con il miglior Chardonnay, dedicata ai veri collezionisti e amanti del Franciacorta. Gli appassionati di edizioni limitate apprezzeranno anche Berlucchi ‘61 Nature Extra Affinamento 2012, che comprende una selezione di etichette uniche: Nature Blanc de Blancs, Nature e Nature Rosé.

Per chi cerca un’idea regalo originale e dal design iconico, la confezione ’Lampadina’ è un omaggio alla scintilla creativa che ha dato origine alla Franciacorta: un packaging ispirato agli anni ’60 che custodisce una bottiglia di ‘61 Extra Brut. Un’alternativa più giocosa è il cofanetto pop di Sparkling Stars, che include una bottiglia di Berlucchi ’61 Rosé accompagnata da due flûte in tritan e da una confezione di scintille luminose per rendere ogni brindisi un momento magico. Per chi desidera un’esperienza completa, la Tasting Box offre non solo una selezione di vini Berlucchi, come ’61 Satèn e ’61 Nature 2017, ma anche accessori eleganti, come flûte personalizzati e una card regalo per prenotare una degustazione virtuale guidata da un esperto sommelier.

Infine, Berlucchi pensa anche al pianeta con il progetto Berlucchi for Treedom: nelle raffinate confezioni, una bottiglia di ’61 Extra Brut e una bottiglia di ’61 Satèn sono accompagnate da una card che corrisponde alla piantumazione di un albero, un gesto che regala un brindisi alla natura e al futuro.