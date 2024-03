Domenica di primavera al delizioso Tea Party del St. Regis Florence

Ogni hotel St. Regis del mondo è speciale e ognuno celebra delle tradizioni senza tempo, i cosidetti ’signature rituals’ esclusivi del brand. Oltre al Sabrage, al Bloody Mary e alla Midnight Supper ogni albergo propone anche l’affascinante appuntamento del Tea Ritual, il classico tè pomeridiano rivisitato in chiave moderna con proposte locali e stagionali che offre agli ospiti un’occasione di convivialità unica. Tutti i giorni dalle 15.30 alle 17, il Tea Ritual del St. Regis Florence al Winter Garden Bar si trasforma in un viaggio nel mondo di Dammann Frères accompagnato dalle prelibatezze create dal Pastry Chef Ugo Rossi.

Scones con clotted cream e marmellata, sandwich, focaccine e pasticcini fatti in casa. Durante tutto l’anno The St. Regis Florence propone inoltre pacchetti personalizzati ed eventi aperti alla città, che esaltano l’affascinante ed antica arte del tè, tra cui i Tea Parties in collaborazione con l’etiquette consultant Elisa Motterle. Il secondo evento della serie di Tea Parties prende vita domenica 17 marzo, a tema primaverile, al Winter Garden Bar. Il Floral Tea Party permetterà agli ospiti di vivere un’esperienza multisensoriale tra fiori, tè e Bon Ton, seguendo i consigli di Elisa Motterle, esperta di Etiquette e Galateo, e gustando esclusive miscele di tè floreali a cura di Elena Matei, Tea Sommelier de The St. Regis Florence, tutto accompagnato dalle melodie dell’arpa, alla scoperta dei segreti del tè e delle proprietà benefiche dei Fiori.

Per il Floral Tea Party l’hotel ringrazia Aquaflor, casa profumiera nel cuore di Firenze, che trasporterà gli ospiti assieme a Dalida Breton e Federica Tessari in un percorso olfattivo unico, esplorando i benefici delle diverse note di profumo, sulla persona e nell’ambiente. Un vortice di essenze in completa armonia, un viaggio tra raffinati profumi e candele per rendere l’ambiente ancora più speciale. Completano l’esperienza preziosi cadeau con regali a cura della Tea Sommelier, di Aquaflor e di Carta Muriel. Info e prenotazioni su www.wintergardenflorence.com/it