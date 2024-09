Disney+, le uscite di settembre 2024

A settembre Disney+ arricchisce il proprio catalogo con diverse novità che spaziano da un nuovo capitolo della franchise ‘LEGO Star Wars’ a una nuova mini-serie della Marvel, fino alla moda e all’intrattenimento, per non dimenticare alcune magiche avventure per i più piccoli.

‘LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy’

Debutta il 13 settembre la nuova serie animata ambientata nell'universo di Star Wars. L’omonima galassia è scossa quando viene scoperto un potente artefatto nascosto in un antico tempio Jedi. Da quel momento, Sig si ritrova coinvolto in un’avventura in una galassia profondamente trasformata, dove i buoni diventano cattivi, i cattivi diventano buoni, e il destino di tutti dipende dalla capacità di Sig di ricostruire l’equilibrio.

‘In Vogue: The 90s’ (stagione 1)

Ecco un altro esordio, sempre il 13 settembre. Oltre a figure iconiche di ‘Vogue’, come Hamish Bowles e Anna Wintour, nella serie britannica che ricostruisce la storia e il glamour della sfavillante industria fashion degli anni ’90 appaiono altri personaggi celebri come Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell, Marc Jacobs, Linda Evangelista, Amber Valletta e molti altri.

‘Agatha All Along’

Online dal 19 settembre. La miniserie, di cui uscirà un episodio a settimana, è lo spin-off di ‘WandaVision’, targata Marvel, e segue le vicende della strega Agatha Harkness. Dopo essere stata privata dei suoi poteri, Agatha viene aiutata da un misterioso adolescente, che la libera dall’incantesimo che le era stato fatto. La strega segue il suo nuovo alleato in un percorso magico irto di ostacoli e pieno di sfide, che potrebbe restituirle ciò che le manca...

Altre serie animate

In particolare per i più piccoli, su Disney+, a settembre 2024 sono in arrivo ‘Firebuds’ (stagione 2, parte 2, il 18 settembre), ‘Spidey e i suoi fantastici amici’ (stagione 3, parte 3, il 18 settembre). Le uscite all’insegna dell’animazione per l’infanzia proseguiranno con ‘Disney Junior: Gioca con Winnie the Pooh’ (stagione 1, parte 2, il 25 settembre), ‘Io e Winnie the Pooh’ (stagione 1, parte 1, il 25 settembre), ‘Minni Toons: Il campeggio di Minni’ (stagione 1, parte 3, il 25 settembre), ‘SuperKitties’ (stagione 1, parte 4, il 25 settembre) e ‘The Great North’ (stagione 4, parte 2, il 25 settembre).