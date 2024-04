David di Donatello 2024, ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi da record: 19 candidature

Roma, 3 aprile 2024 – Nuovo successo per 'C'è ancora domani'. Il film d'esordio di Paola Cortellesi, già campione d'incassi al botteghino, ha ottenuto il maggior numero di candidature ai David di Donatello 2024, ben 19.

Al secondo posto, con 15 nomination, 'Io Capitano' di Matteo Garrone (quest'anno in gara anche agli Oscar come miglior film internazionale). A seguire 'La Chimera' di Alice Rohrwacher (13 candidature), 'Rapito' di Marco Bellocchio (11 candidature), 'Comandante' di Edoardo De Angelis (10 candidature) e 'Il Sol dell'Avvenire' di Nanni Moretti (7 candidature).

In nomination ci sono poi 'Adagio' e 'Palazzina Laf' (entrambi 5 candidature), 'L'ultima notte di amore' (4 candidature), 'Disco Boy', 'Felicità', 'Mixed By Erry' e 'Stranezza d'Amuri' (tutti con 2 candidature) e altri 8 film con una candidatura ciascuno: 'Cento Domeniche', 'Come Pecore in mezzo ai Lupi', 'Denti da Squalo', 'Il più bel secolo della mia vita', 'L'ultima volta che siamo stati bambini', 'Le vele scarlatte', 'Lubo' e 'Misericordia'. Da segnalare che tra le 21 pellicole candidature, nove sono esordi alla regia.

La consegna dei premi andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai 1 in diretta dal leggendario studio 5 di Cinecittà, condotta da Carlo Conti.