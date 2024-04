Da Fondantico i capolavori dell’Ottocento

In occasione della mostra diffusa ’La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796- 1915’ la Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli propone ’L’Ottocento prezioso’ a cura di Edoardo Battistini. Oltre 100 capolavori dei Maestri del ’secolo lungo’, da Antonio Basoli e Felice Giani al ’periodo Goupil’ di Giovanni Paolo Bedini e Alfonso Savini; dalla pittura neopompeiana di Luigi Bazzani al verismo di Luigi Busi e al naturalismo rivoluzionario di Luigi e Flavio Bertelli; dal liberty di Roberto Franzoni all’orientalismo dei fratelli Fabbri (sotto Fabio Fabbri, ’La piscina’), fino alla modernità di Alessandro Scorzoni e dei secessionisti Giovanni Romagnoli, Alfredo Protti, Guglielmo Pizzirani e Garzia Fioresi. In collaterale la Galleria di via dè Pepoli propone la monografica dedicata a Piero Fiori ’Intimità domestiche’. Fino al 5 maggio.