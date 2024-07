Criolipolisi e criosauna, i trattamenti estetici hi tech a temperature sotto zero

Se viene applicato sulla pelle – ovviamente con i metodi corretti, con le dovute precauzioni e sotto la guida di un professionista serio e competente – il freddo ha diverse proprietà che possono aiutare a ridurre il dolore, l’infiammazione e il gonfiore di cellule e tessuti. Questi benefici sono conosciuti fin dall’antichità e sono alla base di alcuni trattamenti hi tech innovativi più richiesti per il raggiungimento e il mantenimento della forma fisica dell’organismo.

Per esempio sono sempre di più non solo gli atleti e chi ha particolari esigenze, ma anche le persone che vogliono recuperare benessere e linea a sottoporsi a sedute di criosauna e di criolipolisi. Nonostante il nome simile, queste tecniche differiscono significativamente nei loro obiettivi e benefici. I due trattamenti hanno scopi e metodi differenti. Diversi sono anche i rispettivi obiettivi. Ad ogni modo, prima di iniziare qualsiasi seduta di crioterapia o criolipolisi, è fondamentale consultare un medico per valutare la propria idoneità all’una o all’altra e discutere di eventuali rischi.

Ringiovanimento e recupero

Sono numerose le star che hanno provato l’uno o l’altro rimedio beauty, raccontando la propria esperienza e mostrando la propria soddisfazione. La criosauna è apprezzata da star come Jennifer Aniston, Lindsay Lohan e Cindy Crawford che l’hanno scelta per mantenere un aspetto giovane e tonico e per il recupero fisico dopo qualche battuta d’arresto o trauma muscolare.

Remise en forme

Alla criolipolisi si può ricorrere per scolpire le proprie forme, come ha fatto Kim Kardashian, ma anche per integrare questo metodo nella propria beauty routine che comprende anche altri trattamenti. Quest’ultimo è il caso di Halle Berry e Chrissy Teigen.

Criosauna

Quando si fa una sessione di criosauna si entra in una cabina ermetica in cui si viene esposti per meno di cinque minuti a temperature sottozero estremamente rigide, di circa -100 gradi Celsius. È ideale per migliorare il benessere generale e trattare infiammazioni e dolori, riattivare il metabolismo e favorire la rigenerazione dei tessuti. Non a caso la usano spesso gli atleti per accelerare il recupero muscolare e, in generale, coloro che hanno bisogno di contrastare alcuni stati infiammatori dell’organismo.

Criosauna e criocamera

Va specificato che, mentre nella criosauna il corpo è immerso in fumi di azoto mentre la testa rimane all'esterno, nella criocamera l'intero corpo è avvolto dal freddo, inclusi testa e collo, punti in cui ci sono molte terminazioni nervose. Ogni sessione dura generalmente tra i 2 e i 4 minuti, da effettuare 2-3 volte a settimana soprattutto agli inizi del percorso. Una volta che il corpo si abitua e i benefici iniziano a manifestarsi, la frequenza può essere ridotta a 1-2 volte a settimana per mantenere i risultati.

Criolipolisi

La criolipolisi è un trattamento di medicina estetica non invasivo che, mediante l’azione del freddo, riduce il grasso localizzato su addome, fianchi e cosce. A tal fine viene usata un'apparecchiatura speciale per agire su aree specifiche del corpo. Il dispositivo raffredda le cellule adipose portandole a una temperatura di circa -10 gradi Celsius e inducendo la lipolisi.

Quel che accade nei mesi successivi al trattamento è che i frammenti di grasso frantumati dal manipolo della criolipolisi vengono eliminati naturalmente attraverso il sistema linfatico, l’apparato gastrointestinale e il fegato. Lo strato di adipe oggetto del trattamento, pertanto, si riduce nelle dimensioni e nel volume. Tendenzialmente ogni sessione dura tra i 35 e i 60 minuti, a seconda dell'area del corpo trattata e del dispositivo utilizzato. Alcune aree potrebbero richiedere più sessioni per ottenere i risultati desiderati. Ogni area trattata può richiedere una o più sessioni, a distanza di 4-6 settimane l’una dall’altra. La criolipolisi, a differenza della criosauna, punta alla riduzione del grasso localizzato. È particolarmente indicata per chi vuole eliminare accumuli di grasso resistenti a dieta ed esercizio fisico.