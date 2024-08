Scandali al sole, i più famosi amori estivi dei vip

L'amore che resiste al passare del tempo va ben oltre i soliti cliché e, ovviamente, non è legato alle stagioni. L'estate, tuttavia, sembra presentare davvero tutti gli ingredienti per accendere passioni travolgenti: mare, sole, tramonti suggestivi, falò in spiaggia, camminate ad alta quota in mezzo alla natura, canzoni romantiche e serate spensierate.

I sondaggi

Secondo un sondaggio condotto dalla community del portale Matrimonio.com, 4 coppie su 10 che resistono nel tempo sono nate proprio da un amore estivo. Infatti, il 40% degli intervistati ha rivelato che il loro rapporto con il futuro coniuge è iniziato come una semplice avventura estiva, che nel tempo si è trasformata in qualcosa di più profondo e duraturo. Da un altro sondaggio della stessa community è emerso che il 35% delle coppie che stanno progettando di sposarsi ha incontrato la dolce metà durante le vacanze nella bella stagione. Il 30% dei partner, invece, si sono messi insieme in inverno, il 21% in primavera e il 13% in autunno. Nonostante alcune passeggere avventure e fuochi di paglia, l'estate rimane la stagione in cui nascono più storie romantiche. Che si tratti di amori fugaci o di storie destinate a durare anche al rientro, in entrambi i casi non mancano esempi famosi legati a personaggi celebri del mondo dello spettacolo.

Ferragni e Fedez

Separazioni clamorose, ritorni di fiamma, nuovi flirt e amori inaspettati: il gossip non è andato in vacanza nemmeno nell’estate 2024. Notizie e indiscrezioni continuano a far discutere, riempiendo le prime pagine dei giornali e le home page dei siti. Finora due dei protagonisti indiscussi sono stati gli ex Ferragnez. Per quanto riguarda l’imprenditrice digitale, stando alle rivelazioni diffuse di recente dal giornalista Gabriele Parpiglia, la Ferragni starebbe frequentando Silvio Campara, che guida un marchio di calzature di lusso. Campara risulta sposato con Giulia Luchi, ex concorrente di ‘Miss Italia’ nel 2009, con la quale il top manager ha due figli. Quanto a Fedez, tra feste in discoteca e gite in barca, il rapper si è immerso in una serie di flirt. Tra le sue nuove conquiste figurerebbero Garance Authié, Giulia Ottorini, Sveva Magatti, e, a ridosso di Ferragosto, Luna Shirin Rasia.

Bruganelli, Satta e Rodriguez

Dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, da qualche tempo Sonia Bruganelli – una dei concorrenti della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ – avrebbe ritrovato l’amore accanto ad Angelo Madonia, famoso professionista di danza del varietà di Milly Carlucci. La neo coppia ha fatto il suo debutto pubblico, a luglio, alle nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, seguite da una vacanza romantica in Sicilia a bordo di uno yacht.

Anche il cuore di Melissa Satta sarebbe tornato a battere in seguito alla rottura con Matteo Berrettini. A metà giugno, la showgirl e Carlo Beretta, rampollo dell’omonima famiglia produttrice di armi, sono stati avvistati insieme, complici e affiatati, prima in Spagna, poi in Sardegna e, più recentemente, in Grecia.

Dopo aver chiuso la relazione con Elio Lorenzoni, Belén Rodríguez ha fatto il suo ritorno sotto i riflettori, firmando un contratto televisivo con il canale Nove. Sul fronte sentimentale, la conduttrice argentina pareva aver trovato una nuova stabilità con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano lontano dal mondo dello spettacolo. Le cose sembravano andare bene, tanto che Angelo aveva raggiunto la famiglia di Belén durante una vacanza sull'isola di Albarella. Tuttavia, in base alle ultime indiscrezioni la relazione sarebbe già entrata in crisi.

Hollywood

Numerosi set cinematografici si sono rivelati infuocati, non solo per le alte temperature durante le riprese. Paul Newman e Joanne Woodward si sono avvicinati sempre di più mentre recitavano ne ‘La lunga estate calda’. Liz Taylor e Richard Burton sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi all’epoca di ‘Cleopatra’, malgrado i rispettivi matrimoni, l’una con Eddie Fisher e l’altro con Sybil Williams. Ava Gardner e Walter Chiari sono stati immortalati mentre si scambiavano tenerezze nell'estate del 1956, a Roma, durante le pause del film ‘La capannina’.

In tempi più recenti, celebri amori estivi, poi rivelatisi effimeri, sono stati quelli di Katy Perry e Orlando Bloom nel 2016 e quello tra Taylor Swift e Tom Hiddleston nello stesso anno.

Monaco

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, terzogenito della principessa Carolina di Monaco e del suo secondo marito, il compianto Stefano Casiraghi, si sono conosciuti durante una vacanza a Ponza nel 2008 (anche se alcune voci parlano di un incontro precedente al Festival di Cannes o di un party di Dolce & Gabbana). Dopo sette anni di fidanzamento, hanno coronato il loro amore con un matrimonio da favola, facendo sognare tutti, alla fine di luglio del 2015.

Windsor

Nell’estate 1992, a un passo dal divorzio dal principe Andrea, duca di York, Sarah Ferguson è stata paparazzata in vacanza, nel sud della Francia, mentre il miliardario texano John Bryan le stava succhiando l’alluce, finendo sui principali tabloid dell’epoca e suscitando grande scalpore.

L’agosto 1997, invece, è rimasto tristemente legato alla tragica fine di Diana Spencer e ai suoi ultimi momenti di vita. Lady Di, ormai divorziata dall’allora principe Carlo, in quel momento era fidanzata con Dodi Al-Fayed, figlio del miliardario egiziano Mohamed Al-Fayed. I due avevano raggiunto la capitale francese dopo alcuni giorni di vacanza nel Mediterraneo – navigando anche al largo di rinomate località del jet set come Portofino e Porto Cervo – a bordo dello yacht degli Al-Fayed. Nelle prime ore del 31 agosto 1997, Dodi Al-Fayed e il suo autista Henri Paul sono morti sul colpo dopo lo schianto fatale della limousine su cui viaggiavano, sotto il Pont de l'Alma a Parigi. Diana, che era con loro a bordo, è spirata un paio di ore dopo in ospedale.