Con Saturnino la chitarra è fashion

Il brand Campomaggi ha presentato a a Pitti Uomo le sue collezioni autunno-inverno 24-25 unisex e donna, aprendo l’edizione 105 del salone con la presentazione di una collaborazione speciale ovvero la ’Campomaggi X Saturnino Capsule Collection’. Uniti da tante passioni, dalla musica al design, Saturnino Celani e Marco Campomaggi (in foto) hanno lavorato a quattro mani su una collezione composta da 15 tracolle esclusive per chitarra e basso pensate per rendere unico e prezioso un accessorio indispensabile nel mondo musicale, ma solo prettamente funzionale. Le tracolle prendono ispirazione da diversi generi, dal country al rock al new romantic e sono pensate con lo stile di questi mondi, così da sottolineare l’anima che ogni artista esprime con la sua musica. Marco Campomaggi dichiara: "Da sempre condivido molte delle mie passioni con Saturnino. Ma la ricerca dell’unicità è quella che ci ha portati a realizzare questo nuovo progetto dove ognuno di noi ha potuto contribuire con la propria esperienza e con entusiasmo". "Sentivo – dice Saturnino – l’urgenza di un accessorio nato dall’incontro con esseri umani con la stessa ossessione per i dettagli".