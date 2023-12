Come si utilizza il pomodoro?

Dal mondo delle conserve arriva una novità: le etichette rivoluzionarie che indicano i tempi di cottura per i pomodori, proprio come la pasta, per valorizzare ogni varietà e le specifiche peculiarità di uno dei simboli iconici del made in Italy. Sapevamo già quanto questo aspetto fosse importante per la pasta, ma ora lo stesso principio viene applicato con successo ai pomodori in conserva, semplificando la preparazione e rendendo i consumatori più informati e consapevoli. L’idea è di Finagricola, azienda con sede a Battipaglia (Sa), che, con un fatturato di 48,5 milioni e 475 dipendenti, controlla una vasta coltivazione su 300 ettari, ed è presente capillarmente nei settori Horeca e Grande Distribuzione Organizzata.