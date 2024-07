Pulitori a vapore, come scegliere il modello giusto

Per chi ama fare le pulizie ed è attento all’ordine e all’igiene in qualunque contesto, abitativo e non solo, l’acquisto di un pulitore a vapore può essere utile su diversi fronti. Si tratta di un tipo di apparecchio particolarmente indicato per chi soffre di allergie o ha bambini piccoli. I modelli disponibili in commercio si differenziano per tipologia, dimensioni, funzioni e superfici da trattare, ma, nella maggioranza dei casi, sono semplici da utilizzare, ecologici ed efficaci.

Pistole a vapore

Compatte e leggere, sono ideali per pulire aree piccole e difficili da raggiungere. Alimentate a batteria o con cavo elettrico, le pistole a vapore sono perfette per quando si è in viaggio e per pulire tappezzeria, tende, materassi, sedili dell'auto, finestre e macchie su vestiti e tappeti. Possono essere dotate, inoltre, di accessori multipli per diverse superfici.

Scope a vapore

Le scope a vapore sono leggere e maneggevoli, adatte alla pulizia di superfici verticali e pavimenti duri come piastrelle, linoleum, parquet e vinile. Anche questi tipi di pulitori a vapore possono essere provvisti di un serbatoio dell’acqua rimovibile, una caldaia ad alta pressione, un manico telescopico che li rende facilmente maneggevoli e accessori per tappeti e moquette, abiti, tende, specchi e finestre.

Lavapavimenti a vapore

I lavapavimenti a vapore sono ideali per lavori domestici leggeri e quotidiani e permettono di igienizzare le parti trattate senza utilizzare detergenti chimici anche grazie al rapido riscaldamento dell’acqua all’interno dei dispositivi. Senza fili e poco pesanti, sono strumenti che consentono di pulire pavimenti e superfici verticali lavabili in modo professionale, lasciandole asciutte e senza aloni. i lavapavimenti per una manutenzione leggera e

Aspirapolvere a vapore

Questi pulitori combinano le funzioni di aspirazione e pulizia a vapore, in modo tale che chi li utilizza risparmia tempo e fa pulizie più accurate ed efficaci oltre che ecologiche. Si ottengono buoni risultati soprattutto quando si usano su pavimenti, sanitari, finestre, mobili e tende. Eliminano batteri e germi senza ricorrere all'uso di sostanze chimiche e sono ideali per chi soffre di allergie.

Errori da evitare

È importante non usare il vapore su materiali e tessuti non adatti a questo tipo di dispositivi come legno non sigillato, pavimenti in laminato, seta e altri tessuti delicati che possono venire danneggiati dal calore e dall'umidità. Preliminarmente, dunque, conviene testare l’utilizzo dello strumento su una piccola area. La maggior parte dei pulitori a vapore funzionano esclusivamente con l’aggiunta di acqua, senza ulteriori prodotti o additivi.