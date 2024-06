Come arrivare. Camere con vista

La cucina ponzese contempla piatti gustosi e raffinati che attingono la materia prima dal mare e dalla terra. Gamberi rossi, pesce spada, tonno, ricciola sono protagonisti a tavola, come le verdure che risentono della tradizione culinaria napoletana: parmigiana alla ponzese e zucchine fritte con menta, tanto per citarne alcune. Rinomate le aragoste, catturate sui fondali e conservate in grandi ceste immerse nell’acqua. Tra i ristoranti raccomandati dagli isolani, Eea, antico nome di Ponza, il Rifugio dei Naviganti, Da Ivan Altieri e Gennarino.