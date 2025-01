Cinnamon Girl Make-up, la nuova tendenza beauty su TikTok

Hailey Bieber ha colpito ancora. Dopo il successo dei suoi beauty look ispirati alle ciambelle glassate della scorsa stagione, proponendo idee diventate iconiche sia nel mondo del make-up che nella nail art, l’influencer e imprenditrice ha portato una ventata di novità anche per l’inverno 2025 con un trend trucco che è già diventato virale sui social.

Trucco ispirato alla cannella

Rimasta fedele al filone che unisce la bellezza con il richiamo del cibo, Hailey ha lanciato sui social il Cinnamon Girl Make-up, un look che in pochissimo tempo ha catturato l’attenzione del web, collezionando centinaia di migliaia di like e commenti. Il suo tutorial ha subito fatto il giro delle piattaforme digitali, in particolare su quella cinese amata soprattutto dalla Gen Z, dando vita a una serie di clip e video in risposta da parte di ragazze da ogni parte del pianeta. Molte altre influencer più e meno famose e utenti hanno iniziato a proporre le versioni personalizzate di questo trucco. Ciascuna ha apportato piccole variazioni, restando però fedele a un elemento comune: il romantico richiamo alla cannella, attraverso l’uso creativo dei toni caldi del marrone e dell’arancio caratteristici della spezia invernale.

Il tutorial di Hailey Bieber

Nel video condiviso recentemente su TikTok, Hailey Bieber offre una spiegazione dettagliata per realizzare questo trucco alla cannella. Si parte con la base, applicando fondotinta e correttore leggeri, ancor meglio se mixati con cosmetici e formule skincare idratanti. Successivamente, la top model suggerisce di scolpire gli zigomi con un prodotto in crema per il contouring, per poi applicare un blush caldo su tutte le guance. I toni utilizzati sono marroni dai riflessi caldi e avvolgenti, con un leggero accenno di arancio, che evocano proprio l’essenza della spezia invernale. Gli occhi seguono lo stesso approccio, con sfumature marroni e bronzo abbinate a tocchi finali più luminosi. Hailey, infine, fa un leggero overlining sulla bocca (disegnando leggermente il contorno al di fuori del bordo naturale per farla apparire più piene o definite), prima di riempire le labbra con un rosso caldo e un gloss dolce e trasparente. Per completare, l’imprenditrice utilizza un trattamento specifico idratante proposto dal suo marchio in un’edizione limitata e ispirato alla dolcezza della cannella.

Consigli

Il make-up da Cinnamon Girl si presta sia per occasioni più casual, grazie alla sua delicatezza, sia per eventi più formali, in cui l’eleganza e la definizione sono fondamentali. Per abbinarlo al meglio, è consigliabile scegliere outfit che valorizzino i toni caldi del trucco. Ad esempio, capi con nuance in beige, cammello, terracotta o altri colori neutri risaltano accanto ai toni della cannella. Anche tessuti come velluto, lana o altri materiali morbidi e avvolgenti si sposano bene con questo look, comunicando un’immagine armoniosa e chic.