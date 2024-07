‘The Gilded Age 3’ su Sky, nel cast entrano nuovi attori

La serie Sky in costume ‘The Gilded Age’, di cui sono già uscite le prime due stagioni, è stata un successo, tanto che alla fine del 2023 sono stati annunciati nuovi episodi in arrivo prossimamente. Secondo alcuni, le riprese delle puntate inedite e successive alle precedenti potrebbero essere girate proprio quest’estate. Se così fosse, ‘The Gilded Age 3’ potrebbe essere disponibile in Italia su Sky, e in streaming su Now, entro fine 2024 o per i primi mesi del 2025.

Novità

Intanto sono già trapelate alcune informazioni sulla terza stagione della serie considerata un po’ la risposta americana a ‘Downton Abbey’. L’autore, del resto, è lo stesso per entrambi i titoli, il rinomato Julian Fellowes. Ma veniamo a ‘The Gilded Age 3’: il cast sarà ampliato con l’ingresso di quattro nuovi volti, cioè Phylicia Rashad, Brian Stokes Mitchell, Jordan Donica e Victoria Clark, interpreti apprezzati che hanno già ricevuto vari riconoscimenti.

Nuovi ingressi

Phylicia Rashad interpreterà la signora Elizabeth Kirkland, descritta come una donna di origini illustri di Newport, legate anche alla Rivoluzione Americana. Ha una lingua tagliente e non è disposta a compromettere le aspettative del suo esclusivo e elitario circolo sociale, soprattutto quando si tratta di suo figlio. Brian Stokes Mitchell sarà Frederick Kirkland, marito di Elizabeth e patriarca della famiglia Kirkland. Frederick, pastore ecclesiastico, è un influente leader della comunità di Newport. Jordan Donica interpreterà il dottor William Kirkland, figlio di Elizabeth e Frederick. William si presenta come un medico gentile e affascinante, con una mentalità più aperta rispetto ai membri più anziani della sua cerchia sociale d’élite. Victoria Clark apparirà come guest star nel ruolo di Joan Carlton, una donna gentile e brillante dell'alta società di New York. Sincera e solidale con suo figlio, Joan sarà sconvolta da una situazione complessa e inaspettata.

Trama

Al centro di ‘The Gilded Age’, fin dalla prima serie, ci sono storie di potere e di scalata sociale negli Stati Uniti a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Un’epoca caratterizzata da scontri, tensioni, alleanze e rivalità tra la vecchia guardia aristocratica e la borghesia che avanza e che rappresenta la modernità. La società del Nuovo Mondo risulta così sempre più polarizzata, all’insegna di dinamiche vivaci e intriganti che non smettono di appassionare gli spettatori. Tutto è partito da Marian, orfana di un generale sudista, andata a stare a New York presso le zie Agnes e Ada, che non accettano i cambiamenti in atto nel mondo circostante e sono arroccate alla tradizione. Lì Marian conosce Peggy Scott, una donna afroamericana che fa passare come sua tata.