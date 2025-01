Da 'M- Il figlio del secolo' a 'Stranger Things 5': le serie tv più attese del 2025

Mentre l'82esima edizione dei Golden Globe appena archiviata ha decretato 'Shogun' e 'Hacks' le migliori serie tv del 2024, è già tempo di guardare al nuovo anno e ai titoli che ci aspettano. A scorrere quelli che vedremo nei prossimi mesi salta all'occhio come alcuni dei più attesi siano nuovi capitoli di serie tv che hanno debuttato negli scorsi anni. Da 'Mercoledì 2' che segue l'enorme successo ottenuto nel 2022 dalla commedia horror-fantasy ispirata al personaggio de 'La famiglia Addams' interpretato da Jenna Ortega fino alla tanto chiacchierata terza stagione di 'Euphoria'. La serie creata e diretta da Sam Levinson per Hbo con protagonista Zendaya attorno alla quale si è fatto un gran parlare nei mesi scorsi, dall'addio di Barbie Ferreira fino al rischio cancellazione. L'emittente via cavo statunitense ha dichiarato che il terzo capitolo uscirà nel 2025, ma ancora non è stata fissata una data di inizio per la produzione. Quindi nell'attesa di scoprire come si concluderà la storia di Rue, scopriamo dieci delle serie tv più attese del 2025.

M - Il figlio del secolo – Tratta dal bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, la serie in 8 episodi prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Miei per The Apartment in collaborazione con Fremantle e Cinecittà vede Luca Marinelli interpretare Benito Mussolini. Diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino, 'M- Il figlio del secolo' arriva il 10 gennaio su Sky e Now dopo il passaggio a Venezia 81. Ambientata nell'Italia tra il 1919 e il 1925, la serie si concentra nel raccontare la storia di un Paese che si è abbandonato alla dittatura, dalla fondazione dei Fasci italiani fino al delitto Matteotti. In mezzo il ritratto privato di Mussolini. Stranger Things 5 – Il suo debutto su Netflix nel 2016 ha dato il via a un fenomeno globale, regalato ulteriore lustro agli anni Ottanta e lanciato le carriere di un gruppo di giovanissimi attori. Su tutti Millie Bobby Brown nel ruolo di Eleven. Otto anni dopo ci si appresta a dire addio al gruppo di amici di Hawkins alle prese con il Sottosopra. La quinta stagione, infatti, è stata annunciata come quella finale, ma sono in cantiere altri progetti legati all'universo creato dai Duffer Brothers: 'Stranger Things: The First Shadow', in scena nel West End di Londra, e una serie spin-off animata ancora senza titolo. Tra le new entry dell'ultimo capitilo Linda Hamilton, la Sarah Connor della saga di 'Terminator'. A Knight of the Seven Kingdoms – Dopo 'House of the Dragon' è in arrivo su Sky un nuovo prequel de 'Il trono di spade', pronto a catapultarci nuovamente nel mondo fantasy immaginato da George RR Martin. Sei episodi basati sui racconti 'Tales of Dunk' ed 'Egg' con protagonisti Ser Duncan l'Alto, cavaliere errante con il volto di Peter Claffey, e Dunk, lo scudiero e principe della dinastia dei Targaryen interpretato da Dexter Sol Ansell. Ambientata un secolo prima della serie originale e un secolo dopo la Danza dei Draghi, la serie seguirà il viaggio errante dei due protagonisti per Westeros. The Bear 4 – Fresco del terzo Golden Globe consecutivo per la sua interpretazione dello chef Carmy, Jeremy Allen White è pronto per accendere i fornelli del The Bear per la quarta e (molto probabilmente) ultima stagione. La serie Disney+ creata da Christopher Storer è indubbiamente una delle migliori – se non la migliore – tra le serie uscite negli ultimi cinque anni in termini di scrittura, regia e interpretazioni con degli episodi – su tutti 'Fishes' - entrati nella storia del piccolo schermo. Tantissime le guest star che si sono avvicendate nel corso delle stagioni, da Jamie Lee Curtis a Josh Hartnett. Non possiamo che essere curiosi di scoprire quali altri grandi nomi vedremo nel quarto capitolo. The Last of Us 2 – Senza paura di venire smentiti, 'The Last of Us' si è guadagnata il titolo di migliore serie tv tratta da un videogioco all'indomani del suo esordio nel 2023 su Sky. Comprensibile quindi che la seconda stagione sia tra le più attese del 2025. Creata da Craig Mazin e dall'ideatore del videogioco Neil Druckman, la serie vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey in un futuro post-apocalittico in cui un fungo ha distrutto la civiltà trasformandone una parte in mostri simili a zombie. Tra le new entry già confermate - oltre la guest star Catherine O'Hara - Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen) e Danny Ramirez (Manny). Zero Day – Basterebbe dire che è la prima incursione di Robert De Niro sul piccolo schermo per spiegare il perché 'Zero Day' è una delle mini-serie più attese dell'anno. Un thriller politico – dal 20 febbraio su Netflix - creato da Eric Newman, Noah Oppenheim e Michael Schmidt che vede l'attore premio Oscar vestire i panni dell'ex presidente degli Stati Uniti George Mullen chiamato a trovare i responsabili di un attacco informatico che ha ucciso oltre tremila persone sul suolo americano. Un incarico che lo porterà a scontrarsi con i propri segreti e un mondo alle prese con una disinformazione dilagante. Nel cast della serie anche Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzy Caplan e Bill Camp. It: Welcome to Derry – Basata sul romanzo di Stephen King, la serie è il prequel dei due film diretti da Andy Muschietti, 'It' e 'It - Capitolo 2', che qui riveste il ruolo di produttore e regista del primo episodio. Ambientata negli anni Sessanta, 'Welcome to Derry' nei nove episodi che la compongono si concentrerà nel raccontare gli eventi precedenti alle due pellicole e approfondire le origini di Pennywise interpretato ancora una volta da Bill Skarsgård. Prodotta da Warner Bros. Television, la serie sarà disponibile su Sky e Now nel corso dell'anno. Scissione 2 – A tre anni dal suo debutto su Apple TV+, 'Scissione' torna finalmente con una nuova stagione ambientata nella sede della Lumon Industries. L'azienda che utilizza una procedura medica che divide i ricordi della vita personale dei suoi dipendenti da quelli lavorativi. Nel nuovo capitolo del thriller creato da Dan Erickson e diretto da Ben Stiller, i protagonisti si ritroveranno faccia a faccia con le conseguenze di aver giocato con la barriera della separazione. Ritroviamo Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, John Turturro e Christopher Walken. Tra le new entry Sarah Bock e Ólafur Darri Ólafsson. Il Gattopardo – Ritornando in Italia impossibile non menzionare la trasposizione televisiva del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa già portato sul grande schermo nel 1963 da Luchino Visconti. Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio Corbera, principe di Salina. Nel cast anche Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Sei episodi diretti da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti e scritti da Richard Warlow insieme a Benji Walters, attraverso i quali riscoprire la modernità di un racconto che è quello dell’Italia di ieri e di oggi attraverso i temi del potere, dell’amore e del costo del progresso. Blade Runner 2099 – Sequel del classico sci-fi del 1982 diretto da Ridley Scott e del film di Denis Villeneuve con Ryan Gosling e Harrison Ford, 'Blade Runner 2099' – su Prime Video nei prossimi mesi - espande l'universo ispirato dal libro di Philip K. Dick, 'Gli androidi sognano pecore elettriche?', ambientando gli eventi cinquant'anni dopo quanto raccontato nella pellicola del 2017. Un progetto iniziato dallo stesso Scott nel 2021 che vede protagoniste Michelle Yeoh nel ruolo di una replicante giunta alla fine della sua vita e la star di 'Euphoria', Hunter Schafer.