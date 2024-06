Netflix, le serie tv in arrivo a giugno 2024

Nuovo mese appena iniziato e Netflix è pronto a sfornare nuove serie tv per gli abbonati al servizio, disponibili nel corso delle prossime settimane di giugno. Ecco una guida utile per gli appassionati con date e titoli in uscita.

Le serie Netflix in uscita nel mese di giugno 2024

Il mese di giugno inizia con la seconda stagione di “Hacks”. Continuano le avventure di Deborah Vance, comica di Las Vegas, e Ava Daniels, sceneggiatrice di vent’anni “cancellata” a causa di un tweet discusso. Le due donne si ritrovano a cercare di riacquistare il successo perduto in una società che sembra averle dimenticate.

In arrivo anche la stagione 4 di “New Amsterdam” e la settima stagione di “Riverdale”. Tutti i nuovi episodi dal 1 giugno. Dal 6 giugno, invece, spazio a “Sweet Tooth” (stagione 3) e “Kubra” (stagione 2). Il giorno dopo ecco la novità “Hierarchy”, prodotto sudcoreano. Al centro della trama le avventure di un gruppo di studenti che frequentano la Jooshin High School, la scuola superiore più prestigiosa della Corea del Sud. I protagonisti sono Jung Jae-i, prima in linea di successione nella famiglia del gruppo industriale Jaeyool, Yoon He-ra, figlia del proprietario della società commerciale International Yoon Kim Ri-an, prossima erede dell’impero Jooshin e Lee Woo-jin, figlia di una importante famiglia di politici. Occhi puntati sul 13 giugno quando arriverà la seconda parte della terza stagione di “Bridgerton”. La storia continua esattamente dove si era interrotta e riparte dalla scena della carrozza accompagnata dalla proposta di Colin. A questo punto, quale sarà la reazione del resto della famiglia Bridgerton?

Sempre il 13 di giugno, sarà disponibile una produzione thailandese intitolata “Doctor Climax”. Al centro della trama la società anni '70, con il sesso visto ancora come un tabù. Un dermatologo e specialista in malattie veneree si ritrova a lavorare come opinionista sessuale usando proprio lo pseudonimo di Doctor Climax. Storie di fenomeni fantascientifici e soprannaturali sono protagonisti di una raccolta di sette storie sconvolgenti e interconnesse fra di loro, ideate dallo scrittore e regista Joko Anwar, e intitolato “Incubi e sogni di Joko Anwar”. La prima stagione è disponibile a partire dal 14 giugno 2024. Il 21 giugno arriva una produzione spagnola intitolata “Gangs of Galicia”. Ana, un' avvocata, si trasferisce nella cittadina di Cambados e viene notata dagli abitanti del luogo. Tra questi c’è anche Daniel, il figlio di un importante narcotrafficante e capo del clan Padín. La donna è arrivata nella città per regolare i conti col suo passato e per farsi giustizia. Un thriller spagnolo ad alta tensione. Il 27 giugno sarà disponibile la seconda parte di “That ’90s Show”. Negli episodi inediti ritroveremo Leia Forman, tornata in Wisconsin dai nonni nell’estate del 1996. Lei e Jay non vedono l’ora di rincontrarsi dopo nove mesi di lunga distanza ma un segreto potrebbe allontanarli per sempre… Il mese di giugno si chiude con la seconda stagione di “Savage Beauty” con le nuove avventure di una donna misteriosa che riesce a farsi spazio all’interno di una potente famiglia a capo di un impero di bellezza globale. Il suo scopo è quello di vendicarsi. Disponibile dal 28 giugno 2024.