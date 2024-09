Maggie Smith, dagli Oscar a Harry Potter

Un volto e una voce unici, irripetibili e inconfondibili nelle sue capacità di espressione: una leggenda del teatro britannico e del cinema mondiale. Il Regno Unito e moltitudini di spettatori sparsi per il pianeta dicono addio a Maggie Smith, attrice iconica, protagonista d’interpretazioni memorabili in più di 70 anni sulle scene, morta 89enne in un ospedale di Londra. "È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith", ha scritto la famiglia nel rendere pubblica la notizia, ricordando il titolo di “dame“, frutto della decorazione a cavaliere dell’ordine dell’Impero britannico concessole a suo tempo dalla regina Elisabetta II.

Maggie Smith avviò la sua carriera negli anni ‘50 sul palcoscenico dell’Oxford Playhouse Theatre come interprete shakespeariana, per poi passare al cinema con grande successo, testimoniato dai due premi Oscar ricevuti nel 1970 come migliore attrice protagonista per La strana voglia di Jean di Ronald Neame e come non protagonista accanto a Michael Caine in California Suite di Herbert Ross (1979). In età matura ha avuto popolarità globale grazie alla saga di Harry Potter e alla serie televisiva cult Downton Abbey.