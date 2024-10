I Gormiti in tv. Piccoli guerrieri, serie kolossal

Quattro ragazzi diventano “Scion“ (protettori) per aiutare a salvare il fantastico regno di Gorm e la Terra dalla minaccia del perfido Lord Graven, avido di potere. Comincia stasera l’avventura dei Gormiti in carne e ossa con la serie tv Gormiti – The New Era, in prima visione su Raidue (dal lunedì al venerdì alle 18,50) e in boxset su RaiPlay.

Successivamente la serie (che sarà tra i protagonisti di Lucca Comics & Games, la rassegna al via mercoledì), sarà trasmessa anche su Rai Gulp.

Dal 2005 (anno della loro creazione da parte di Giochi Preziosi) i Gormiti sono stati distribuiti in cinquanta Paesi nel mondo, con vendite al dettaglio che hanno superato il miliardo e mezzo di dollari e sono stati protagonisti di serie in animazione. Ora, con una produzione della Rainbow di Iginio Straffi (in collaborazione con Giochi Preziosi) ecco la nuova sfida del live action con una serie kolossal ricca di effetti speciali.

La serie è stata girata interamente in Italia in scenari particolari: come le Grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier, il borgo fantasma di Craco, in provincia di Matera, la Casa madre dei mutilati di guerra nel centro storico di Roma, la Valle del Sorbo alle porte di Roma. La regia e la fotografia sono firmate da Mario Parruccini, il cast è formato dai giovanissimi attori Federico Cempella (Zane – Scion), Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion), Francesco Petit (Carter – Scion), Robel Tesfamichael (Glen – Scion) e Claire Palazzo (Myridell).

Nella serie, ogni Scion sarà accompagnato da un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri di Gorm) che lo guiderà nel proprio percorso di crescita interiore e di guerriero. Nel corso della serie, tra compiti, problemi quotidiani e improvvise battaglie sulla Terra e su Gorm, i quattro Scion capiranno l’importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, del potere dell’amicizia e dell’unione nelle avversità

"Il lancio di questa serie – dice Straffi – rappresenta un grande traguardo, e corona due anni di intensa collaborazione tra Rainbow e Giochi Preziosi per una produzione senza precedenti in Italia. Siamo onorati che questa serie segni il ritorno di un contenuto per ragazzi su Raidue, una scelta che dimostra il grande investimento sulla qualità dei contenuti della tv pubblica che proseguirà poi su Rai Gulp, da sempre casa delle nostre produzioni per i più giovani, e su Rai Play. Non vedo l’ora di partire per questa avventura insieme al pubblico e a tutti coloro che erano già fan dei leggendari Gormiti per scoprire le loro reazioni".