‘Everywhere I go’, trama e cast della soap opera turca di Rete 4

In tarda mattinata, su Rete 4, da lunedì al venerdì, sta andando in onda ‘Everywhere I Go - Coincidenze d'amore’. La soap opera turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 10.55 circa al posto del programma di informazione ‘Mattino 4’ condotto da Roberto Poletti e Federica Panicucci, terminato a fine giugno. ‘Everywhere I go’ è invece preceduta da ‘Tempesta d’amore’. Dalla primavera 2024 gli episodi della soap ambientata a Istanbul sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Trama

Demir Erendil, un architetto che ha trascorso molti anni in Giappone, torna a Istanbul e rileva una piccola società attiva nel suo settore, vicina al fallimento. Il professionista acquista la casa in cui è cresciuto, senza sapere che metà della proprietà è già stata comprata da Selin, un’architetta brillante che pensava di aver trovato il proprio nido. Nessuno dei due intende rinunciare alla propria parte, così si trovano costretti a convivere. La situazione si complica ulteriormente quando si scopre che lo studio acquistato da Demir è lo stesso in cui lavora Selin. I due inizialmente si scontrano, ma dalle scaramucce all’amore il passo può essere breve…

Cast

Nei panni di Demir e Selin ci sono Furkan Andic e Aybuke Pusat, già noti al pubblico di Mediaset Infinity grazie a un’altra soap, ‘Dreams and Realities - La forza dei sogni’. In merito al suo personaggio, Furkan Andic ha detto che Demir è stato portato a considerare l’amore come una debolezza in seguito alle ferite vissute nell’infanzia e ai brutti ricordi. È per questo che cerca di essere sempre razionale e tende ad ascoltare la mente, non il cuore. L’attore, invece, ha ammesso di essere diverso: “Nelle relazioni mi piace buttarmi e correre rischi”. Dal canto suo Aybuke Pusat ha affermato che è stato molto divertente per lei interpretare una giovane impulsiva, stravagante e tenera com’è Selin. “In un periodo piuttosto cupo come quello che stiamo attraversando, questa serie è vivace e piena di colori”. Nel cast troviamo anche Ali Yagci, noto per il ruolo di Osman in "Daydreamer", che interpreta Burak Yangel, il principale rivale di Demir, mentre Aslihan Malbora è Ayda Akman, una talentuosa ingegnere. In Turchia, la serie ‘Everywhere I go’ è stata trasmessa con il titolo originale ‘Her Yerde Sen’.

Location

La storia è ambientata principalmente nei pressi della Fortezza di Rumeli, il castello medievale situato a Istanbul. Oltre al ponte sul Bosforo, appare spesso anche il ponte di Yavuz Sultan Selim, soprattutto nelle scene notturne. Altri luoghi che hanno ospitato il set sono il distretto di Beykoz e la collina di Camlica. La casa oggetto di contesa tra Demir e Selin si trova nel quartiere residenziale di Kemerburgaz.