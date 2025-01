‘Delitti e misteri a Gibsons’, la nuova serie su Giallo

Se siete appassionati di misteri e di trame intricate, questa nuova serie potrebbe fare al caso vostro. A partire dal 15 gennaio scorso, è in onda sul canale Giallo – tasto 38 del vostro telecomando – “Delitti e misteri a Gibsons”. Le storie narrate sul piccolo schermo sono basate sui romanzi della scrittrice canadese R. L. Wright. Al centro della trama le avventure di Karl Alberg e Cassandra che vivono in una cittadina costiera del Canada, immersa in un bellissimo territorio. E i due si trovano ad affrontare e risolvere omicidi, crimini efferati e misteri. Perché, come recita il lancio della serie tv, “A Gibsons nulla è mai come sembra”.

Delitti e misteri a Gibsons: trama, cast e anticipazioni

Come anticipato, i protagonisti sono Karl Alberg e Cassandra. Lui è un detective che ha deciso di trasferirsi in quella piccola provincia, abbandonando la grande città per trovare un po’ di serenità e, soprattutto, se stesso. Lei, invece, è un’affascinante e astuta bibliotecaria. Insieme sono la coppia protagonista di "Delitti e misteri a Gibsons".

A vestire i panni del detective Alberg è Rossif Sutherland, figlio del celebre attore Donald, che i telespettatori possono ricordare, sempre in onda su Giallo, nella serie "Il commissario Gamache – Misteri a Three Pines" (in quella serie interpretava il ruolo di Jean-Guy Beauvoir, l’affidabile spalla del protagonista). Cassandra, invece, è impersonata da Kristin Kreuk (diventata famosa e nota al grande pubblico per il ruolo di Lana Lang in "Smallville"). Parlando del progetto, l’attrice ha dichiarato: “"Delitti e misteri a Gibsons" è ambientata nella classica piccola città delle serie tv, quella che ti fa venire voglia di prendere una tazza di tè”.

Le fa eco il collega, spiegando cosa il pubblico deve aspettarsi dagli episodi in onda: “Gibsons è una piccola città in cui, però, le persone iniziano a morire. Presto diventa una specie di capitale degli omicidi”. E parlando del personaggio che ha accettato di interpretare, lo descrive così: “Lui trova i dettagli decisivi per risolvere il caso dove nessuno si è preoccupato di guardare. E ha la grande capacità di mettersi nei panni degli altri”. Indagini, empatia e illuminazioni per risolvere i casi di puntata sembrano essere gli ingredienti principali di questa serie tv.

Ma, come spesso accade in queste produzioni, ci sono due trame che si intrecciano fra di loro, una verticale (conclusa a ogni episodio) e una orizzontale (che fa da collante al racconto principale). Se i casi vengono tendenzialmente risolti a conclusione dell’episodio, resta costante e in evoluzione il rapporto tra Karl e Cassandra. Al centro della trama c’è anche il legame amoroso che nascerà tra Karl e Cassandra. Ovviamente non sarà un rapporto semplice e ci saranno diverse situazioni personali che i due dovranno risolvere prima di lasciarsi andare. La serie tv vanta anche la partecipazione di alcune guest star, già a partire dal primo episodio quando è apparso in scena l’attore americano James Cromwell, noto al grande pubblico per essere apparso in pellicole come “L.A. Confidential” e “Il miglio verde”.