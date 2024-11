Chi è Gioele Dix, Ettore nella serie 'Libera'

Con un appuntamento settimanale al martedì, in prima serata su Rai 1, è iniziata lo scorso 19 novembre “Libera”, fiction che vede protagonista assoluta Lunetta Savino, nei panni di un giudice di Trieste. Accanto a lei, nel cast, c’è anche Gioele Dix, volto noto delle serie tv italiane.

La carriera e la vita privata di Gioele Dix

Nella serie “Libera”, Gioele Dix interpreta i panni di Ettore Rizzo, collega della protagonista e uno dei pochi personaggi maschili positivi della trama. Con lei ha un passato sentimentale che potrebbe avere la possibilità di riaccendersi (“C’è un rapporto di lunga data tra i due e di fronte a questo dolore che non lascia mai la donna lui mostra molta empatia. Anche se lui stesso ha i propri fantasmi che rivelerà pian piano"). Ma la missione principale di Libera è quella di scoprire chi è il responsabile della morte della figlia Bianca, avvenuta quindici anni prima.

Gioele Dix – nome d’arte di David Ottolenghi – è nato a Milano il 3 gennaio 1956 e ha iniziato a muovere i primi passi e vivere le prime esperienze professionali a teatro intorno alla fine degli anni Settanta. Inizia seguendo un sentiero comico, presenziando nei cabaret milanesi, dallo Zelig al Derby, per poi iniziare ad avere i primi successi anche in televisione (come nel programma “Cocco” in onda su Rai 2).

Successivamente diventa anche autore teatrale e spazia nei generi, diventando attore per serie tv, da Tre passi nel delitto a Uno di noi, sempre per la Rai. Diventa un personaggio fisso nel cast della trasmissione tv “Zelig”, di grande successo e in onda su Canale 5. Poi continua, in parallelo, a recitare anche per il cinema, in pellicole come “Pazze di me” e “Confusi e felici”, commedie italiane dirette da Fausto Brizzi e Massimiliano Bruno. Per il piccolo schermo, invece, lo ritroviamo nella serie tv “Il giudice meschino” e accanto a Cristiana Capotondi in “Io ci sono”, sulla vera storia dell'avvocato pesarese Lucia Annibali. Alla donna venne deturpato il viso da sostanze acide in seguito a un'aggressione sul pianerottolo di casa propria.

L’impegno più recente per il cinema risale al 2024 per “Sei fratelli” e, qualche anno prima, nell’opera di Pupi Avati “Lei mi parla ancora”. Per la tv si è dedicato a documentari come “Piazza Fontana: I funerali che salvarono la democrazia” e “Mussolini ha fatto anche cose buone?” prima di approdare nel cast di “Libera”, attualmente in onda su Rai 1.

Per quanto riguarda la vita privata, Gioele Dix è sposato con Mara, una donna più giovane di lui di 25 anni. La coppia è molto riservata e ha sempre cercato di mantenere privata la loro sfera più intima. La moglie è una consulente d’azienda.

Precedentemente l’attore era già diventato padre di Marta, avuta da una precedente relazione: questa, a sua volta, lo ha reso nonno tre volte coi nipoti Sara, Giulia e Alessandro. Dal legame con Mara sono nati altri due maschietti, Maurizio e due anni dopo Massimo.