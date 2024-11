Chi è Gianluca Spagnoli, Vinicio in ‘Un posto al sole’

Gli appassionati di “Un posto al sole" sanno benissimo che, oltre ai personaggi storici che da anni popolano e vivacizzano le trame della soap opera di Rai 3, non mancano nuovi ingressi nel cast, pronti a portare aria di novità tra amori pronti a sbocciare e intrighi che assicurano una linfa continua alle storie di Palazzo Palladini e dintorni. Tra le novità di queste ultime settimane, ha incuriosito l’arrivo di Vinicio Gagliotti, interpretato dal giovane Gianluca Spagnoli.

Chi è Gianluca Spagnoli, la carriera dell’attore che interpreta Vinicio Gagliotti

A permettere l’arrivo di questo nuovo personaggio all’interno delle storie di “Un posto al sole” è sicuramente legato il ritorno a Napoli di Alice Pergolesi (interpretata da Fabiola Balestriere). Grazie a questo rientro nel cast, si aprirà una nuova linea narrativa. Infatti Roberto Ferri è diventato proprietario di una stazione radiofonica e proprio Alice si avvicinerà sempre più a quel mondo, iniziando uno stage. Non sarà tutto semplice per lei perché avrà anche modo di confrontarsi con un’altra ragazza e la rivalità tra le due non mancherà. Ma, c’è un lato più interessante, rappresentato proprio dalla conoscenza di Vinicio. Tra lui e Alice sembra nascere un bel rapporto. Che possa esserci anche qualcosa di più rispetto a una semplice amicizia? Sarà il tempo a definirlo anche se, all’orizzonte, è previsto anche l’ingresso nel cast di un fratello, non esattamente complice e rassicurante come il ruolo interpretato da Spagnoli.

Ha fatto parte del cast de “La vita bugiarda degli adulti”

L’attore è nato a Napoli e nel 2021 ha ottenuto il diploma all’Accademia Giuseppe Mastrocinque. SI è avvicinato fin da ragazzo al mondo della recitazione e prima del suo arrivo nel cast di “Un posto al sole”, ha fatto parte della serie – disponibile su Netflix – “La vita bugiarda degli adulti”. Interpretava il personaggio di Tonino, il terzo figlio di Margherita e amico intimo di Roberto. La storia è tratta dal romanzo di Elena Ferrante e la serie è composta da 6 episodi. Al centro della trama – poi riportata anche sul piccolo schermo – le vicende di Giovanna, una giovane ragazza che vive a Napoli e che si ritrova crescere e vivere in prima persona i conflitti dei propri genitori. Nonostante la sua profonda ed evidente intelligenza e curiosità, non può fare a meno di mettersi a confronto con un mondo di adulti che, spesso, sembra essere ostile. Nel corso del romanzo della Ferrante vengono evidenziate le difficoltà della non semplice fase dell’adolescenza, mentre cerca di capire chi sono veramente i suoi genitori e come sono arrivati ad agire in modo così distaccato e (auto)distruttivo. Nel corso del tempo, la giovane prova a cercare una strada per vivere la sua vita e imparare a superare le bugie e le menzogne degli adulti che la circondano.

Il suo profilo ufficiale Instagram conta oltre 5000 followers e il giovane attore condivide spesso selfie e scatti sul set, con immagini collegate alla sua professione. Non si sa nulla della sua vita personale e sentimentale e appare, comprensibilmente, molto riservato.