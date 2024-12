Chi è Federico Vanni, Bonomolo nella serie Sky Dostoevskij

Dostoevskij è una serie Sky Original con la regia dei Fratelli D’Innocenzo e presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. In totale sono 6 gli episodi che compongono il progetto, un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. La miniserie è già disponibile su Sky e in streaming su NOW a partire dal 27 novembre 2024. Tra gli attori c’è anche Federico Vanni nei panni di Antonio Bonomolo.

La carriera e la vita privata di Federico Vanni, attore della serie Dostoevskij

Parlando del suo ruolo nella miniserie, Vanni ha sottolineato l’atmosfera cupa che aleggia negli episodi, una scelta voluta proprio dai registi. Bonomolo ha un passato non glorioso ma “normale”, con una riuscita nel proprio lavoro e nella famiglia. Tutto si scombina improvvisamente con l’arrivo di Dostoevskij. “Le sue questioni si mescolano in maniera inesorabile e tutto si trasforma in un enorme nodo che non riesce a risolvere e si ritrova solo a subire quello che sta accadendo intorno a lui”. Nella serie, Vanni interpreta un poliziotto – anche padre – e amico di Enzo Vitello, il protagonista. Improvvisamente entra in crisi, non riuscendo più nemmeno a essere “l’amico che tutti vorrebbero avere e che nessuno poi, mai, ha per davvero”.

Tra i progetti più importante della sua carriera, prima di questo ruolo, non possiamo non citare “Chiara Lubich - L'amore vince tutto”, film tv trasmesso su Rai 1 il 3 gennaio 2021 e con protagonista principale Cristiana Capotondi. Interpretava il personaggio di Padre Casimiro. Ambientata a Trento nel 1943 racconta la storia (vera) di Chiara, una giovane maestra che vive l'orrore della guerra cercando disperatamente di dare un senso a quello che sta accadendo. All'indomani dell'armistizio si ferma davanti a una statua della Madonna e capisce che Dio sta comunicando con lei.

Nel 2022 ha fatto parte della miniserie in esclusiva su Netflix “Fedeltà” con Michele Riondino e Lucrezia Guidone come protagonisti. Vanni ha avuto un ruolo marginale apparendo solamente in due degli episodi che compongono la serie italiana. Sempre in quell’anno è stato anche guest star di “Doc – Nelle tue mani”, fiction record di ascolti di Rai 1 con Luca Argentero protagonista.

Federico Vanni ha fatto anche parte del cast di “Io sono l’abisso”, film diretto da Donato Carrisi basato sull’omonimo romanzo del regista pubblicato due anni prima. La storia era ambientata nel ramo di Lecco a Mandello e vede come protagonista un netturbino con problemi mentali dovuti alle violenze fisiche e psicologiche subite quando era un bambino da parte della madre e degli amanti della donna. Si ritrova a salvare la vita di una ragazzina di appena tredici anni, intenzionata a suicidarsi. E la sua vita si incrocia con quella di una famiglia benestante.

Molto riservato sulla sia vita privata, Federico Vanni condivide, sul suo profilo Instagram, numerosi scatti legati alla sua professione e anche immagini personali incentrate sui viaggi, sulla vita all’aria aperta, mostrando di essere un amante della montagna e dell’escursionismo.