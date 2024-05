Ciak per la fiction su Mike:. Gioè interpreta Bongiorno

Nella settimana del centesimo anniversario della nascita di Mike Bongiorno (26 maggio 1924), sono in corso le riprese di Mike, miniserie in due puntate diretta da Giuseppe Bonito (L’arminuta; Figli) e scritta da Salvatore De Mola (Màkari; Imma Tataranni-Sostituto procuratore) con Claudio Gioè (Màkari; La mafia uccide solo d’estate) nel ruolo di Mike Bongiorno, Valentina Romani (Mare fuori; Il sol dell`avvenire) nelle vesti della moglie Daniela Zuccoli, ed Elia Nuzzolo che interpreterà il presentatore da giovane. Nel cast anche Clotilde Sabatino, Paolo Pierobon e Tomas Arana. Una co-produzione Rai Fiction - Viola Film che arriverà in autunno in prima serata su Raiuno, arricchendo le celebrazioni per i 70 anni della televisione e i 100 anni della radio. Le riprese di Mike si svolgono per nove settimane tra la Bulgaria (Sofia), dove è stata ricostruita la New York degli anni Venti (Bongiorno la lasciò nel ’29), e Torino.