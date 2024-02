Chi è Nick Cerioni, stylist delle star e direttore creativo

Dietro al successo non solo discografico e artistico, ma anche del look, di big della musica come i Maneskin, Laura Pausini, Achille Lauro, Tananai, Jovanotti e Orietta Berti – solo per citarne alcuni – c’è Nicolò, più noto come Nick, Cerioni. È lui lo stylist che all’ultimo Festival di Sanremo ha curato l’immagine della vincitrice, Angelina Mango, e del trio Il Volo. Più che di tendenze, a Cerioni piace parlare di una moda che è in grado di regalare un sogno visivo o di raccontare storie legate al cambiamento dei tempi. La chiave vincente per lui è l’iconicità: riesce a osare e a innovare lasciando il segno. I suoi look audaci e pieni di carattere e personalità restano impressi nella mente degli spettatori e molti ne sono conquistati, altri li mettono in discussione, ma di sicuro non passano inosservati e suscitano sempre emozioni e reazioni forti. Cerioni, in alcune interviste, ha sottolineato che uno dei suoi valori è la libertà: di decidere del proprio corpo, di vestirsi come si vuole e di presentarsi nel modo che più rispecchia se stessi.

Biografia

Nick Cerioni è nato in provincia di Ancona, nelle Marche, ed è lì che è cresciuto. L’esperto ha ricordato in alcune interviste che sua madre, quando era ancora un bambino, aveva una di abbigliamento molto bella. I suoi sogni sono partiti da lì e sono stati alimentati dalla tv degli anni Ottanta e Novanta, con miti come Raffaella Carrà e Madonna, vestite da stilisti e costumisti che hanno fatto la storia della moda. Tuttavia Cerioni ha anche sottolineato di non avere un obiettivo univoco: fondamentale, per lui, soprattutto negli anni della sua formazione, è stata la sperimentazione di varie espressioni artistiche, inclusi teatro e cinema. Tra tutte quante, l’amore più grande per lui è sempre stato la musica. Negli anni è riuscito a coniugare le sue passioni principali e si sente grato dato che non era scontato potesse riuscirci.

Le svolte

Un primo passo molto importante in ambito lavorativo è stato per lui l’ingresso tra i professionisti dietro le quinte di Mtv Italia. Lì, nel reparto styling, Cerioni affiancavo la famosa Susanna Ausoni, un’autorità indiscussa del settore nonché pioniera nel nostro Paese, dove ha portato una ventata di modernità, di punk, di pop, ispirandosi anche al mondo britannico, innovativo e all’avanguardia. Per il creativo è stata una scuola imprescindibile. Nel 2010 Cerioni ha fondato Sugarkane Studio insieme a Leandro Manuel Emede, una factory impegnata su vari fronti: - video - fotografia - styling - direzione creativa. Nello stesso anno Cerioni ed Emede hanno cominciato a collaborare con Lorenzo Jovanotti per videoclip e riprese dei concerti. Quello è stato un trampolino fondamentale: da lì in avanti, infatti, lo stylist e direttore creativo ha cominciato a collaborare anche con altri artisti musicali come - Laura Pausini - Gianna Nannini - Dark Polo Gang Cerioni ha anche seguito, tra i vari talenti, anche l’attore Pierfrancesco Favino e la conduttrice Simona Ventura.

Collaborazioni recenti

- Nel 2018 e 2019 Cerioni ha lavorato con la squadra di ‘X Factor’. - Dal 2019 ha collaborato con Achille Lauro. - Nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo dietro i look sorprendenti di molti big c’era proprio lo stylist marchigiano. Lo sanno bene per esempio i Maneskin che hanno vinto la kermesse nel 2021. Quest’anno, come ricordato, Cerioni è stato uno dei portafortuna della talentuosa Angelina Mango, che ha trionfato con ‘La noia’. Nel 2023 il creativo ha firmato il ritorno in grande stile di Paola & Chiara, le sorelle Iezzi. Per i ragazzi de Il Volo (Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone) lo stylist ha optato per un’eleganza senza tempo rivisitata in una chiave più pop e contemporanea, in linea con la canzone che il trio ha portato sul palco dell’Ariston, ‘Capolavoro’.