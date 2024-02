Chi è Ella Travolta, modella star della Fashion Week

Se avete seguito il Festival di Sanremo 2024, avrete sicuramente sentito parlare del caso John Travolta, con la gag de ‘Il ballo del qua qua’ ideata da Fiorello che ha messo in imbarazzo l’attore, non troppo convinto del siparietto fuori dal Teatro Ariston. Non sono mancate, ovviamente, le polemiche, nei giorni a seguire. Invece, nella città di Milano, a far parlare di sé e attirare l’attenzione degli agli addetti ai lavori è stata sicuramente Ella Travolta, figlia del celebre attore.

Chi è Ella Travolta

Come già anticipato, Ella Travolta è la figlia di John Travolta ed è stata tra le protagoniste della Fashion Week milanese. La modella è stata ospite della sfilata di Twin-Set in front row attenta, indossando tailleur grigio destrutturato e un top nero in pizzo. Ella è nata il 3 aprile 2000 dall’amore tra John Travolta e la moglie Kelly Preston. Hanno avuto altri due figli: Jett, morto nel 2009 a soli sedici anni, e Benjamin, nato l'anno successivo. Il 12 luglio 2020, l’attore ha annunciato la morte della moglie dopo una una lunga battaglia di due anni per un cancro al seno. Già da bambina, Ella è rimasta affascinata dal mondo della spettacolo come lei stessa aveva raccontato: “Fin da quando ero piccola, ho davvero amato esibirmi, che si trattasse di recitare, ballare, cantare". Spesso lo faceva nella casa in cui viveva, nei Maine, insieme ad amici, su un piccolo palco che i genitori le avevano costruito appositamente. Ad appena 7 anni, rivelò al padre di voler recitare e fare un film. E così, arrivò l’occasione di esaudire il suo sogno grazie alla pellicola “Daddy Sitter”, dove John Travolta era sul set accanto a Robin Williams. I due interpretavano due colleghi alle prese con l’improvvisa paternità di Williams, ignaro di essere padre di due figli (Ella era uno di questi). Ella ha continuato a recitare, negli anni, coltivando altre passioni lavorative in parallelo. Nel 2019 è stata scelta per il film “La rosa velenosa”, sempre accanto al padre, sul set. In seguito ottenne il ruolo di protagonista della pellicola “Get Lost”, ispirata ad Alice nel Paese delle meraviglie. La ragazza ha debuttato come modella partecipando alla sfilata di Karl Lagerfeld. Un’occasione irripetibile avvenuta durante la settimana della moda a New York nel 2022. Oltre ad essere diventata volto celebre nel mondo delle sfilate, Ella Travolta ha anche seguito un’altra sua passione, quella per la musica. Ha rivelato che all’inizio della pandemia, durante il lockdown, aveva registrato alcuni memo vocali per poi completarli nei mesi a seguire. Ha pubblicato alcuni brani come “Dizzy” e “No Thank you”. Nel tempo libero ama cucinare e si diletta con ricette nuove o tradizionali. Appassionata di viaggi – da sola o insieme al padre – Ella ha trascorso diversi mesi del 2023 in Giappone, insieme al genitore, condividendo sui social i momenti più divertenti e i posti più curiosi. L’anno precedente, nel 2022, padre e figlia sono stati in Islanda, Grecia e Dubai. Curiosità finale: John ed Ella hanno trascorso il 22esimo compleanno della giovane... prendendo un tè in Inghilterra.