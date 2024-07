Chi è Danilo Bertazzi, l’ex Tonio Cartonio della ‘Melevisione’

Per tanti Millennial cresciuti con la celebre trasmissione per l’infanzia ‘Melevisione’ (prima su Rai 3 e poi su Rai YoYo), il personaggio di Tonio Cartonio ha rappresentato un mito. E quando il suo attore, Danilo Bertazzi, ha lasciato il programma, è dispiaciuto molto a vari spettatori che, ormai adulti, ancora in questi ultimi anni hanno lasciato commenti nostalgici e di apprezzamento nei suoi confronti sui social. Di recente Bertazzi è tornato sul suo passato raccontando alcuni retroscena della sua vita. E ha vissuto da poco un momento molto bello e romantico, il suo matrimonio.

L’addio a ‘L’albero azzurro’

Bertazzi ha interpretato Tonio Cartonio nella ‘Melevisione’ per sei stagioni. Qualche tempo fa, in un emozionante video su TikTok che ha commosso numerosi follower, l’attore ha rivelato i motivi che diciannove anni fa lo avevano spinto a lasciare improvvisamente il programma di successo, in cui aveva trovato grande popolarità. “Ogni volta che vedo un meme con l’addio di Tonio alla Melevisione mi sento un pochino in colpa”, ha detto Danilo. “Cercherò di spiegare il vero motivo per cui ho lasciato il programma, fermo restando che è stata una decisione mia quella di abbandonare il Fantabosco”. Per Bertazzi, all’epoca, erano subentrati due grossi problemi. Danilo, purtroppo, aveva subito il suo primo intervento al cuore e – ha rivelato – andava in onda “con le cannule della flebo nascoste sotto al costume”. Inoltre stava vivendo una crisi personale e professionale, dal momento che, come ha confessato lui stesso, aveva cominciato a sentirsi schiacciato da tempo dal suo personaggio, al punto da smarrire la sua identità. In ogni caso anche dopo aver lasciato la ‘Melevisione’ Bertazzi non ha mai smesso di lavorare in televisione. Per due anni, dal 2006 al 2008, ha condotto un contenitore per ragazzi del servizio pubblico, ‘Trebisonda’, e poi nel 2014 è tornato a far parte della ‘Melevisione’ in un nuovo ruolo, quello del Cuoco Danilo.

Vita privata

Dal 2012 Danilo Bertazzi fa coppia con il fotografo brianzolo Roberto Nozza. L'attore aveva fatto la proposta di matrimonio al suo compagno nell'estate del 2023. La coppia è sempre stata piuttosto riservata, ma sui social sono comparsi alcuni post romantici, a partire dall’annuncio del loro matrimonio. La cerimonia civile si è poi svolta in Brianza all’inizio di luglio 2024, in mezzo a parenti e amici. Entrambi gli sposi hanno condiviso su Instagram i momenti più significativi della giornata. Sui social Danilo ha accompagnato le foto con un semplice ‘sì’ e l'hashtag ‘Love is love’. In un’immagine, gli sposi posano abbracciati: Bertazzi, vestito di bianco, sorride tenendo in mano un mazzo di mughetti. Altre foto mostrano le mani intrecciate di Danilo e Roberto con le fedi in evidenza.