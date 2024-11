Cher pensa al ritiro dalle scene. “Probabilmente questo è il mio ultimo album”

Roma, 27 novembre 2024 – Cher a 76 anni valuta il ritiro dalla scena. Lo ha reso noto martedì durante la serata al Lyceum Theatre di Londra annunciando che il suo prossimo album, “probabilmente, sarà l'ultimo”.

Mentre era sul palco, la cantante di Believe e Strong Enough ha detto al pubblico che era pronta a ‘sciogliersi’, ma non prima di aver pubblicato il suo nuovo progetto. “Sono davvero contenta. Sono molto orgogliosa di ciò che sto facendo. L’album contiene grandi canzoni – ha continuato scherzando – sono più vecchia della terra, sono letteralmente la persona più anziana che incontro in quasi ogni stanza, a meno che non sia in una casa di riposo”.

Durante il suo intervento sul palco ha dato qualche consiglio al pubblico femminile. Ha incoraggiato le donne più giovani a 'superare' se stesse e ad abbracciare la vita perché a prescindere dalla loro età dovrebbero sempre sentirsi belle. Anche per lei, ha confessato, non è stato facile adattarsi all'invecchiamento. Ma si è sempre sentita ‘viva’, anche oggi che si avvicina agli 80 anni. E ama stare con persone più giovani perché “molti dei miei amici non vogliono divertirsi così tanto. Possono allontanarsi ed essere vecchi bacucchi”.

Lo scorso 19 novembre ha pubblicato le sue memorie “Cher: The Memoir, Part One” (Cher: Le memorie, Parte uno), dove ha fatto una serie di rivelazioni. Nel momento in cui ha deciso di cambiare legalmente il suo nome (in Cher) è venuta a conoscenza del fatto che si chiamasse Cheryl quando aveva sempre pensato di chiamarsi Cherilyn. Quando lo ha detto alla madre lei le ha spiegato che si era trattato di un equivoco avvenuto al momento della registrazione del nome. L'artista se n'è resa conto quando, nel 1979, ha deciso di abbandonare i quattro cognomi del padre, del patrigno e degli ex mariti. “Le persone erano in difficoltà, non sapevano come chiamarmi”, scrive nel libro Cher ironizzando sulla questione.

La frequentazione con Alexander ‘AE’ Edwards

Secondo il Daily Mail nell’entourage della cantante ci sarebbero perplessità sul rapporto tra la cantante e Alexander 'AE' Edwards. Cher ha frequentato il produttore, di 38 anni, dal 2022. Una fonte vicina al figlio di Cher, Chaz Bono di 55 anni, ha affermato che la star sarebbe “cieca di fronte alle vere intenzioni' di AE”, nonostante lui le lanci segnali che rappresentano “una bandiera rossa dopo l'altra”. Timori che sarebbero cresciuti dopo che Cher ha rivelato, a maggio, la collaborazione con AE su un album. Un informatore al DailyMail. com ha dichiarato in esclusiva che “la famiglia di Cher ha rinunciato a cercare di convincerla che Alexander non ha in mente i suoi migliori interessi. Il cantante sta letteralmente ricevendo una quantità enorme di denaro per questo nuovo album di cui lei gli sta dando il controllo creativo”.

Alexander "AE" Edwards e Cher (AFP)

La fonte ha aggiunto che tra i parenti è scattato il “panico” quando Cher ha rivelato che stava valutando di modificare il suo testamento per includere AE. “Lei non l’ha ancora fatto, ma lo sta prendendo in considerazione perché pensa che lui sia l’amore della sua vita”.