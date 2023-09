“Che sarà“, grazie Migliacci

di Pupo

Se ne è andato un altro grandissimo autore di canzoni: Franco Migliacci. Da Nel blu dipinto di blu fino a Uno su mille, passando da Una rotonda sul mare, In ginocchio da te e C’era un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stone, Migliacci ha contribuito in maniera fondamentale alla diffusione della cultura popolare italiana nel mondo. La sua perla però, a mio avviso, rimane il testo di Che sarà, la canzone che lui dedicò al paese di Cortona in provincia di Arezzo, dal quale proveniva la sua famiglia. Se passate da quelle parti, fermatevi un attimo e guardate Cortona. Vi accorgete che è esattamente come Migliacci lo descrive. Un Paese sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. Grazie Franco, riposa in pace.