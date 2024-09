Charlotte Casiraghi e il desiderio di sentirsi libera

Charlotte Casiraghi è la seconda dei tre figli di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, nonché undicesima nella linea di successione al trono di Monaco. Ha due fratelli, Andrea (nato nel 1984) e Pierre (lui nato nel 1987). Charlotte, invece, è nata al Princess Grace Hospital Centre di La Colle, Monaco il 3 agosto 1986. Quando era piccola, ad appena quattro anni, il padre Stefano morì in un incidente in barca. In seguito alla sua scomparsa, visto l’eco mediatico della vicenda, la principessa Carolina decise di trasferirsi insieme alla famiglia a Saint-Rémy-de-Provence in Francia, per fuggire il più possibile dalla stampa e dal gossip, sempre molto interessati alle questioni sentimentali della dinastia.

Le recenti dichiarazioni di Charlotte Casiraghi

In una recente intervista al The Telegraph, Charlotte ha deciso di raccontarsi, nonostante sia sempre stata molto restia alle apparizioni pubbliche e a quella mondanità composta da sfavillanti abiti da sera e flash dei paparazzi. E, durante la chiacchierata con la giornalista, ha sottolineato più volte il suo animo indipendente e per nulla convenzionale rispetto a quello che – erroneamente – si potrebbe immaginare con pregiudizi. Charlotte è uno spirito libero e proprio la ‘libertà’ è quell’elemento fondamentale e chiave del suo vivere, da sempre. Insieme ai suoi due fratelli, Andrea, 40 anni, e Pierre, 36 anni, ha frequentato scuole "normali", pubbliche e lo evidenzia con orgoglio: "Mai scuole private, ma scuole con molti background sociali diversi. Non sono stata in una scuola privilegiata. Quindi ti confronti con il fatto che la tua situazione sociale ed economica crea tensione, paragoni, rivalità. È sempre stato difficile avere...tutto quel background”. Nell’intervista, la Casiraghi fa presente quanto, fin da giovane, abbia vissuto comunque un’adolescenza diversa da quella delle coetanee: "Il disagio ti rende creativa, ti fa cercare un altro livello di significato". Per questo motivo si è impegnata più di molte altre negli studi, cercando di avere sempre voti altissimi e di eccellere. Il motivo, lodevole, mette ancora più in luce il suo carattere ben formato: “Così le persone mi avrebbero considerata per le mie capacità". Si è appassionata e avvicinata sempre più alla letteratura, per lei una via di fuga importante, "perché ti collega a molte realtà diverse, quindi non sei limitata al tuo piccolo mondo, cosa che trovo terrificante". Quando aveva vent’anni, per diverso tempo è stata una delle migliori saltatrici a ostacoli. Poco tempo fa, nel 2022, ha lasciato il ritiro equestre per aprire la sfilata Chanel couture per Virginie Viard e lo ha fatto in maniera originale e inaspettata, simbolo di fierezza e forza, montando il suo cavallo su una passerella al Grand Palais. E ricorda così quella giornata di due anni fa: "Non è stato facile. Ero un po' nervosa ed è stata una sfida perché avevo smesso di cavalcare e se ti fermi per qualche anno i tuoi muscoli non sono in forma, quindi sei rigida". Charlotte Casiraghi non ha mai voluto ottenere conquiste solo grazie al suo nome e alla sua fama. Voleva (e vuole) essere vista per quello che è, senza pregiudizi o favoritismi, puntando a dimostrare la sua natura sul campo, nella pratica, lontana da facili scorciatoie. A dimostrazione di questo, si è anche presentata per un tirocinio a The Indipendent, senza clamore alcuno, sperando di essere scelta per la sua formazione e le sue qualità. Con orgoglio lo ribadisce anche oggi: "Volevo essere normale, volevo sperimentare quella durezza in cui le persone non ti mostrano alcun interesse o aiuto e sei da sola: è così che vivi la vita reale su un grande giornale". I libri e la letteratura, come già evidenziato, sono sempre stati importanti alleati: “Il momento migliore per me per leggere è appena sveglia, ma con i bambini è impossibile. Se vuoi avere figli ed essere creativa, a volte è dura. Mi sto ancora emancipando. Molte scrittrici avevano vite molto libere, che si erano costruite da sole. Troppo spesso siamo imprigionate in una visione di cosa sia una famiglia, e io voglio vivere la mia vita libera da questo, soprattutto quando le persone giudicano costantemente la tua vita e le tue scelte”. Alla domanda su quanto senta invadente la presenza della stampa e del gossip incentrati sulle sue scelte e sulla sua quotidianità, la Casiraghi ha ribadito il suo punto di vista: “È sempre fastidioso che la gente commenti. Non dovresti giustificarti. Non capisco perché la mia vita privata dovrebbe interessare”.

Charlotte Casiraghi oggi

Sono numerosi i marchi di moda che si sono interessati a Charlotte e si sono prodigati per averla nelle loro campagne e sfilate. Nella sua carriera, la Casiraghi ha avuto numerose collaborazioni importanti. Si passa dall'essere ambasciatrice ufficiale per le collezioni equestri di Gucci nel 2010 a posare per la campagna di Yves Saint Laurent per la sua collezione autunno 2018. Successivamente ha modellato abiti della linea di abbigliamento maschile Gucci., diventando – nel 2020 - l'ambasciatrice del marchio Chanel e volto globale per la campagna primavera/estate 2021. Nel 2015, ha dato vita a “Les Rencontres Philosophiques de Monaco” (letteralmente, "Incontri filosofici"). I suoi co-fondatori vedono, tra i nomi, il suo ex insegnante a Fontainebleau, il filosofo Robert Maggiori, Joseph Cohen e Raphael Zagury-Orly. Anche sua madre è tra i membri onorari del gruppo, dove si discute di filosofia, pubblicazioni e questioni contemporanee. Inoltre è una scrittrice e direttrice di riviste. Per quanto riguarda la sua vita privata, Charlotte ha iniziato a frequentare il comico e attore Gad Elmaleh nel 2011. Due anni dopo è nato il loro figlio, Raphaë. La coppia si è separata nel giugno 2015. Tre anni dopo, nel marzo 2018, sono iniziate a circolare voci e indiscrezioni su un fidanzamento con Dimitri Rassam, figlio dell'attrice Carole Bouquet. Si è molto discusso e chiacchierato su un anello di diamanti che la Casiraghi indossava al Ballo della Rosa di Monaco il 24 marzo di quell’anno. Dopo essere apparsa incinta in quell'estate, la coppia ha scelto di posticipare il matrimonio dopo la nascita del loro bambino, nato a ottobre del 2018, Casiraghi ha dato alla luce un secondo figlio, un maschio di nome Balthazar. Pochi mesi fa, però, la notizia di un imminente divorzio tra i due dopo un matrimonio durato, dalle data delle nozze, quattro anni. Ovviamente la stampa è impegnata a capire se, all’orizzonte, c’è un nuovo amore per la bella Charlotte. Mentre lei, ogni volta, chiede maggiore discrezione e libertà di vivere, scegliere e amare.