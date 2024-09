Capelli da districare?. Zenzero e magnolia per prevenire i nodi

Dopo una giornata all’aria aperta o dopo una notte di sonno, i capelli sono sicuramente un po’ annodati e da districare. È davvero necessario farsi forza e seguire il vecchio consiglio dei ’100 colpi di spazzola’ quotidiani”? Anche se non ce ne rendiamo conto, ogni nostra azione quotidiana può creare sfregamento e stress sui capelli. L’umidità li rende crespi, il calore li disidrata, l’inquinamento atmosferico li danneggia, creando un accumulo di carica elettrica che li rende statici e portando alla formazione di piccoli nodi. I laboratori Lazartigue hanno ora formulato il nuovo Hair Styling, un trattamento districante e protettivo per i capelli di tutta la famiglia, per dire addio alle lacrime per colpa dei nodi!

Hair Styling è uno spray leave-on che districa e protegge la fibra capillare dallo stress ossidativo e previene la formazione di nodi con azione istantanea, senza appesantire la chioma, grazie alla sua texture leggera che non lascia residui e dona estrema lucentezza. Il prodotto contiene estratto di zenzero e magnolia: un duo di antiossidanti botanici che agiscono sulla superficie e nel cuore del capello, prevenendo il sollevamento delle cuticole e migliorandone la resistenza, evitando così la comparsa dei nodi. Presente anche un complesso che contrasta l’elettricità statica che si forma come risultato dell’accumulo di cariche negative sulla superficie del capello. A base di zucchero di canna per un’azione districante veloce e facile al semplice passaggio della spazzola.