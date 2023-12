‘Bella Hadid e Dua Lipa a morte’: la canzone contro la Palestina prima in tutte le classifiche in Israele

Una canzone contro la Palestina prima nelle classifiche sulle piattaforme di musica in streaming più famose del mondo. Un paradosso. Anzi di più: un abominio. Peraltro non una canzone che parla della situazione internazionale, ma inneggia proprio alla distruzione della Palestina e augura la morte a diverse persone, compresi alcuni volti noti.

"Bella Hadid, Dua Lipa, Mia Khalifa arriverà il giorno di ogni cane. Tutte le unità dell'IDF stanno arrivando, per mettere il calore della spada sulle loro teste, guai guai" è uno dei passaggi di 'Harbudarbu', brano del duo israeliano Ness & Stilla.

Una canzone che nel giro di poche settimane ha raggiunto il milione e mezzo di ascolti su Spotify e che, come denuncia l'influencer italiana Silvia Oliviero in un video su Tik Tok, ha raggiunto la vetta delle classifiche in Israele su Spotify Israele, su Apple Music, Deezer e diverse altre piattaforme di streaming musicale. Come è possibile? "Piace agli utenti" si potrebbe considerare. Eppure nessun tipo di algoritmo censura contenuti così violenti? Non esiste, infatti, nessun tipo neppure di disclaimer che anticipi la riproduzione del brano. Tradotto: 'Harbudarbu', la canzone in cui si augurano morte e distruzione alla Palestina, ai suoi abitanti e ai suoi sostenitori, è ascoltabile da chiunque. Bambini compresi.

Ecco il testo tradotto in italiano di 'Harbudarbu'

(Uno, due colpi!!) (Uno, due colpi!!) (ascolta Stilla, non sto scherzando!!) SONO ISRAELE CHAI Il fottuto branco di topi sta strisciando fuori dal buco (la) Rendendo Abu Ali uno stupido, giuro che non ci sarà perdono (la) Chi pensi di venire qui? Gridare "Palestina libera"?! (la) Fayyyyy, figli di Amalek! (la) Whoop sabotaggio (la) Sinistra, destra, sinistra, come è in uniforme l'intero Paese dalla Galilea a Eilat (la) Combattenti, combattenti donne, Dovdevan e Maga"v Karakal e Bardelas (la) Abbiamo portato l'intero esercito contro di te e giuriamo che non ci sarà perdono (la) Fayyyyy, figli di Amalek! (la) Tutte le unità sono pronte?! (Attenzione!) (Uno, due colpi!!) (Uno, due colpi!!) (ascolta Stilla, non sto scherzando!!) SONO ISRAELE CHAI Il fottuto branco di topi sta strisciando fuori dal buco (la) Rendendo Abu Ali uno stupido, giuro che non ci sarà perdono (la) Chi pensi di venire qui? Gridare "Palestina libera"?! (la) Fayyyyy, figli di Amalek! (la) Whoop sabotaggio (la) Sinistra, destra, sinistra, come è in uniforme l'intero paese dalla Galilea a Eilat (la) Combattenti, combattenti donne, Dovdevan e Maga"v Karakal e Bardelas (la) Abbiamo portato l'intero esercito contro di te e giuriamo che non ci sarà perdono (la) Fayyyyy, figli di Amalek! (la) Tutte le unità sono pronte?! (Attenzione!) Golani (Uno, due colpi!) Nachalawy (Uno, due colpi!) Shiryon (Uno, due colpi!) Dov'è Givati? (Uno, due colpi!) Tutte le soldatesse in volo (Attenzione!) Ingegneria, intelligenza e Kfir (attenzione!) Tutte le unità dell'IDF stanno arrivando, per mettere il calore della spada sulle loro teste, guai guai Prepara il culo perché questa è l'Air Force Sentire lo shock fino a Tel Aviv Tutte le ragazze guardano i soldati E anche quel ragazzo al telegiornale sembra improvvisamente bello (Smash) Mi gridano "Palestina libera", ma per qualche motivo mi sembra una svendita natalizia Mezzo minuto e tutto il Paese è in divisa Nelle riserve, in servizio, tutti (uno, due colpi!) Per mamma e papà (giuro) Tutti i miei amici davanti Uno per la nonna e il nonno (giuro) Scrivere i nomi dei bambini israeliani sulle bombe E mandalo a Gaza (giuro) L'Alta Galilea e anche il centro (Giuro) Tutti sono pronti per la resa dei conti. Illuminato! illuminato! Tutte le unità sono pronte??!! (Attenzione!)

Golani (Uno, due colpi!) Nachalawi (Uno, due colpi!) Shiryon (Uno, due colpi!) Dov'è Givati? (Uno, due colpi!) Marina Militare, Aeronautica Militare (Attenzione!) Artiglieria, paracadutisti (attenzione!) Tutte le unità dell'IDF sono pronte, pronte a mettervi il fuoco della spada sulla testa Golani (Uno, due colpi!) Nachalawi (Uno, due colpi!) Shiryon (Uno, due colpi!) Dov'è Givati? (Uno, due colpi!) Tutte le soldatesse in volo (Attenzione!) Ingegneria, intelligenza e Kfir (attenzione!) Tutte le unità dell'IDF stanno arrivando, per mettere il calore della spada sulle loro teste, guai guai Un'altra X sull'arma Perché il giorno di ogni cane arriverà Aspetta che la pioggia cada su di te, come ricompensa arriverà il giorno di ogni cane Tutti coloro che hanno pianificato, sostenuto, eseguito, tutti coloro che hanno ucciso arriverà il giorno di ogni cane Sei nei guai arriverà il giorno di ogni cane Hai sentito???! arriverà il giorno di ogni cane Nasrallah arriverà il giorno di ogni cane Mohammed Deif arriverà il giorno di ogni cane Haniya arriverà il giorno di ogni cane Abu Baklawa arriverà il giorno di ogni cane Bella Hadid, Dua Lipa, Mia Khalifa arriverà il giorno di ogni cane Tutte le unità dell'IDF stanno arrivando, per mettere il calore della spada sulle loro teste, guai guai