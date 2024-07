Chi è la cantautrice Camila Cabello. Dalle Fifth Harmony al successo come solista

Roma, 16 luglio 2024 – Il 28 giugno 2024 è uscito “C,XOXO”, il quarto disco in studio della cantante americana Camila Cabello. L’album ha visto la luce tramite Geffen e Interscope Records ed è il suo primo lavoro dopo aver lasciato la precedente etichetta discografica, la Epic Records. Scopriamo insieme chi è la giovane artista, diventata celebra grazie alle Fifth Harmony, gruppo noto a livello internazionale grazie a X Factor Usa.

Camila Cabello, dalle Fifth Harmony al successo solista

Camila Cabello ha trovato il successo nel gruppo delle Fifth Harmony, formato nel 2012 insieme a Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah Jane. La Cabello ha lasciato la band il 18 dicembre 2016 per dedicarsi alla sua carriera da solista. Furono scoperte da Simon Cowell durante la seconda edizione (ultima) della versione americana di “X Factor”. Non vinsero e vennero eliminate nel corso della gara, durante i live, ma il produttore decise di investire sulla band e le portò al successo, non solo in America ma anche in Europa. Tre sono gli album pubblicati dal gruppo, l’ultimo risale al 2017 e non vede già più la presenza della Cabello, uscita dalla band un anno prima. Dopo questo disco, però, le Fifth Harmony si mettono in pausa e tutte tentano una parallela carriera solista. Già mentre faceva ancora parte della band, ha iniziato a incidere alcuni brani insieme ad altri artisti, tra questi ricordiamo "I Know What You Did Last Summer" (con Shawn Mendes) e "Bad Things" (con Machine Gun Kelly). Nel 2018 ha rilasciato il suo primo disco solista, “Camila”, in grado di conquistare la vetta della Billboard 200. Tra i suoi maggiori successi non possiamo non citare “Havana” con Young Thug e un altro duetto con Shawn Mendes, “Senorita”, presente nel suo secondo album “Romance”. Il secondo album si è posizionato al terzo posto nella classifica americana ma la sua collaborazione con Mendes ha conquistato il primo gradino della chart dei singoli di maggior successo. Per lei è stata la seconda volta, dopo l’esordio con “Havana”. Nel 2022 è la volta di “Familia”, preceduto dal brano "Don't Go Yet", anche questo arrivato al vertice della Billboard Hot 100. Il suo secondo singolo, "Bam Bam" (con Ed Sheeran), ha raggiunto la top five della Billboard Global 200. In Usa, invece, si è fermato al 21esimo posto della classifica. Ad oggi vanta due Latin Grammy Awards, 5 American Music Awards e un Billboard Music Award. Nel 2021, inoltre, Camila Cabello ha interpretato il ruolo del personaggio principale nel film “Cenerentola”. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Camila Cabello ha avuto una storia con il coach di appuntamenti e scrittore Matthew Hussey, che aveva incontrato sul set di The Today Show, durata da febbraio 2018 a giugno 2019. Il mese dopo ha iniziato a frequentare Shawn Mendes ma sono finiti al centro del gossip e della critica perché, in molti, pensavano fosse una mossa pubblicitaria (visto anche le loro collaborazioni musicali). Nel novembre 2021 i due si sono lasciati anche se, negli ultimi tempi, si è vociferato un ritorno di fiamma... Ad agosto 2022, la cantante ha iniziato una frequentazione con il CEO di Lox Austin Kevitch ma i due si sono lasciati pochi mesi dopo, nel febbraio 2023.