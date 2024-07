Burton e Ortega, ciak in Irlanda per "Wednesday 2": sarà la produzione più costosa mai realizzata nel Paese

Londra, 4 luglio 2024 – Alla fine di agosto, tra il 28 e il 29, Tim Burton sarà sicuramente a Venezia ad accompagnare la prima, fuori concorso, del nuovo “Beetlejuice”, film di apertura della Mostra. Burton (con la compagna Monica Bellucci e con la giovane star da lui lanciata, la 21enne Jenna Ortega-Mercoledì Addams) sarà fisicamente al Lido, ma probabilmente col pensiero altrove. La seconda stagione di "Wednesday" sta per diventare infatti la "più grande produzione" mai girata in Irlanda. Uno dei segreti peggio custoditi del settore cinematografico e televisivo irlandese è stato ufficialmente confermato in queste ore dall'ente industriale locale: la seconda stagione di "Wednesday", la serie tv di Netflix direta da Burton con protagonista la Ortega, si sta finalmente girando, e si sta girando _ secondo quanto anticipato da “Variety” _ proprio nella contea di Wicklow.

La serie prodotta da MGM Television è diventata un successo globale _ anzi, un vero e proprio fenomeno di cultura pop _ nel 2022, con la prima stagione (girata in Romania) che ha ottenuto più di 250 milioni di visualizzazioni e ha vinto quattro Emmy. Alla fine dell'anno scorso è stato rivelato che la seconda stagione avrebbe cambiato location. E adesso è ufficiale: "Wednesday" segnerà la "più grande produzione mai girata in Irlanda" in termini di spesa di produzione. Per festeggiare la notizia, il primo ministro irlandese, il Taoiseach Simon Harris, ha visitato il set, incontrando il regista della serie Burton, gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar e diversi creativi irlandesi che lavorano alla produzione. "Sono lieto di vedere che l'Irlanda continua a essere scelta come location per girare serie e film che sostengono la nostra economia, creano posti di lavoro, mettono in mostra i nostri talenti creativi e promuovono il nostro Paese su un palcoscenico globale", ha dichiarato Harris. L'Irlanda ha recentemente migliorato l'incentivo fiscale della Sezione 481 per i film e la TV, aumentando il tetto di spesa ammissibile da 70 milioni di euro (75 milioni di dollari) a 125 milioni di euro (134 milioni di dollari) per progetto ed estendendo ulteriormente il credito al 2028. Tra le recenti produzioni hollywoodiane girate nel Paese figurano "Abigail" della Universal e "The Watchers" della Warner Bros.

La nuova serie dovrebbe comunque uscire nel 2025: tra i motivi dei ritardi della lavorazione, ha pesato non poco lo stop dell'anno scorso a causa degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori. Ma a rassicurare i fan che vale la pena attenderla (persino a distanza di 3 anni dal debutto), ci pensano le conferme alla regia di Burton e quella come protagonista di Jenna Ortega (si era parlato di un possibile forfait della star per motivi di compensi, ma ora evidentemente è tutto risolto) e ci pensa anche Emma Myers, che interpreta Enid Sinclair, la simpatica compagna di stanza di Wednesday alla Nevermore Academy che parlando con Digital Spy ha anticipato: "La gente ha grandi aspettative... E onestamente questa stagione sarà all'altezza. Non posso davvero dire nulla, altrimenti verrei sepolta da qualche parte", ha scherzato. "Mi sono piaciuti molto i copioni di questa stagione. Penso che ci siano molte cose divertenti da aspettarsi, quindi sì, penso che varrà la pena aspettare a lungo".