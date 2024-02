Bridgerton 3 per San Valentino

Ieri, nella giornata di San valentino, Netflix ha scelto di realizzare un evento interamente dedicato a Bridgerton 3 al termine del quale è stata mostrata una scena inedita di Colin e Penelope. Netflix e Shondaland hanno ospitato un evento per i fan con rivelazioni sui prossimi episodi, disponibili in due parti, la prima metà il 16 maggio, la seconda il 13 giugno. Il panel ha coinvolto la produttrice esecutiva, Shonda Rhimes, la showrunner della 3ª stagione, Jess Brownell, l’autrice dei romanzi originali di Bridgerton, Julia Quinn, e membri del cast. Netflix ha anche svelato una nuova clip in cui Colin dice a Penelope che gli manca la sua amicizia, mentre lei rivela di averlo sentito deridere il fatto che non l’avrebbe mai corteggiata. È stato poi rivelato che Netflix celebrerà l’amore premiando una coppia di super fan con un matrimonio a tema Bridgerton.