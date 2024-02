Le borse di tendenza della primavera estate 2024

Maxi shopper, secchielli, valigette, clutch, pochette e versioni dotate anche di comoda tracolla. Sono diversi i principali modelli delle borse a mano della primavera estate 2024, che guardano alla praticità e all’eleganza, con qualche tocco vintage rivisitato in chiave contemporanea.

Capienti

Tornano le borse a mano ampie, al cui interno possono essere tenuti vari oggetti personali e non solo. Le shopping bag e le tote bag sono perfette per chi sta fuori casa dal mattino alla sera e ha la necessità di portare con sé computer, cellulare, cambio per l’ufficio e per l’aperitivo serale, occorrente per la palestra, magari incastrata in pausa pranzo o dopo le otto ore alla scrivania. Sono minimal ed essenziali e si possono abbinare un po’ a tutto. Tela, paglia, rattan e pelle scamosciata sono alcuni dei materiali più gettonati per i mesi primaverili ed estivi, anche per accessori come questi. Le borse rese particolari da rifiniture come intrecci e ricami possono essere sfoggiate con disinvoltura anche di sera.

Vintage

In passerella, tra le borse a mano della primavera estate 2024, si sono viste nuovamente anche quelle rigide, come i secchielli o i cilindri, con un sapore retrò – soprattutto quelle in pelle verniciata – ma rese più attuali e moderne da materiali come il PVC e la rete. Guardano al passato anche le cartelle e le valigette ben strutturate, dalle forme squadrate e geometriche, in cuoio. Tornano di tendenza anche quelle in plastica trasparenti, dai colori neutri o dalle tonalità pastello e vitaminiche, in linea con la bella stagione.

Chic

Per un'occasione speciale, una serata raffinata o una cerimonia nelle collezioni primavera estate 2024 non mancano borse a mano di piccole dimensioni come le clutch o morbide borsette in raso e in seta di gusto bon ton, anche dotate di catenelle, che aggiungono un tocco più rock e glamour. Modelli in pelle, nappa e cocco rappresentano un’eleganza intramontabile, senza tempo.

Audaci

Per chi vuole osare, ci sono diversi modelli di forme, materiali e dimensioni diverse caratterizzate da pattern particolari, stampe animalier o floreali, cuciture in rilievo, a vista. In alcune versioni in pelle una nota country viene aggiunta da dettagli come le frange, perfette per un total look.

Colori

Azzurro cielo, rosa cipria e color crema sono alcune delle tonalità di borse di maggiore tendenza della stagione, senza dimenticare il Peach Fuzz, il colore per eccellenza eletto dalla nota azienda statunitense Pantone per il 2024, il rosso burgundy o vinaccia e i colori neon, dal verde, all’arancio, fino al fucsia, che ricordano le nuance vivaci ed elettriche degli evidenziatori.