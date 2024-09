Borsa per palestra o piscina, come organizzarla al meglio

L’esercizio fisico fa bene al corpo e alla mente. Tuttavia è importante prepararsi non solo a livello fisico. Prima di andare in palestra o in piscina è utile preparare una borsa completa di tutto il necessario per lo sport e per i momenti successivi alla sessione. L’accessorio deve essere sufficientemente capiente, realizzato in materiali resistenti come il nylon, il poliestere o la tela cerata e provvisto, possibilmente, di tasche e scomparti interni per avere tutto a portata di mano.

Borsa della palestra

Innanzitutto bisogna mettere capi e accessori propri dell’abbigliamento sportivo, come, per esempio, una canottiera, pantaloni o shorts, un top o un reggiseno sportivo e una felpa. Inoltre, è bene avere a disposizione un cambio completo per potersi rinfrescare e essere comodi e a proprio agio dopo la sessione, sia che si tratti di un allenamento intenso che di esercizi più leggeri.

Le scarpe devono essere calzature progettate specificamente per l’esercizio fisico e tenerle nella borsa solo per la palestra, per ragioni igieniche e per prolungare la loro durata. Non può mancare un asciugamano pulito, utile per detergere il sudore durante il movimento e per utilizzare sugli attrezzi ginnici, evitando il contatto diretto con le superfici.

Altri oggetti

È importante non dimenticare l’occorrente per la doccia, che comprende accappatoio, shampoo, bagnoschiuma e ciabatte. Conviene portare con sé anche eventuali salviette struccanti, dischetti di cotone, una crema idratante, altri prodotti per il viso e per il corpo, nonché un tappetino per i piedi per evitare il contatto diretto con il pavimento. Per garantire la sicurezza degli effetti personali, è utile avere un lucchetto per gli armadietti della palestra. Cuffie o auricolari e un dispositivo per ascoltare la propria musica preferita possono rendere l'allenamento più piacevole e aiutare a superare la fatica, scandendo il ritmo tra gli esercizi.

Borsa della piscina

Innanzitutto è importante scegliere una borsa adeguata alla piscina che richiede qualche accortezza in più rispetto alla palestra. Deve essere spaziosa, con cerniera e manici comodi, che permettano di trasportarla sia a tracolla che come zaino. Molti, se hanno modo e tempo, preferiscono indossare il costume prima di uscire di casa. In ogni caso è meglio sempre averne uno di ricambio a disposizione per ogni evenienza. Servono anche cuffie, occhialini e ciabatte, indispensabili per garantire igiene e sicurezza, sia a bordo vasca che durante la doccia.

È importante includere anche biancheria pulita, un accappatoio o un telo ampio in microfibra per asciugarsi e vestiti di ricambio. Se è disponibile un servizio doccia, occorrono shampoo, balsamo, bagnoschiuma, creme per il viso e per il corpo. Non vanno dimenticati i sacchetti impermeabili che servono a riporre gli indumenti bagnati, per poi lavarli e farli asciugare a casa. Ci vorrebbe anche una busta impermeabile o un contenitore simile per proteggere il cellulare. Nel caso di una piscina all’aperto e degli ultimi raggi di sole estivo, è necessaria anche una crema solare con alta protezione.

Altri consigli

L’idratazione è cruciale, pertanto sarebbe opportuno portare con sé una bottiglia d’acqua fresca o una bevanda ricca di sali minerali per ricaricarsi tra una pausa e l’altra. Restare idratati aiuta a mantenere alta l’energia e a prevenire l'affaticamento. Occorrerebbe avere a disposizione anche uno snack leggero, come un frutto, per evitare di arrivare a casa affamati e mangiare in modo eccessivo. Un piccolo spuntino, invece, fornisce l'energia necessaria senza appesantire e senza togliere l’appetito per il pasto successivo.

Potrebbe essere previdente portare con sé, in una custodia impermeabile, un kit di primo soccorso con cerotti di varie dimensioni, per coprire piccoli tagli e abrasioni, e garze sterili, necessarie per ferite più estese. Le bende elastiche sono invece fondamentali per trattare distorsioni o fornire un supporto temporaneo in caso di lesioni muscolari.

Un altro elemento essenziale è il disinfettante, che può essere sotto forma di liquido, spray o salviette, per pulire le ferite prima di applicare le bende o i cerotti. Nel kit non possono mancare strumenti come forbicine, utili per tagliare bende o cerotti, e pinzette, che possono servire per rimuovere schegge o altri corpi estranei. Il nastro adesivo medico è altrettanto importante per fissare garze e bende, garantendo che rimangano ben salde sulla ferita. In caso di contusioni o gonfiori, le compresse fredde istantanee possono dare sollievo immediato, mentre una crema o un gel specifico per le ustioni può essere utile in caso di piccole scottature. Non vanno dimenticati i guanti monouso per evitare il contatto diretto con il sangue o i fluidi corporei e le salviette antisettiche per pulire le mani prima di intervenire.