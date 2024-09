Il biopic su Britney Spears, tutte le anticipazioni

Roma, 2 settembre 2024 – Sulla carta ha tutte le caratteristiche per essere un successo, attirando al cinema milioni di persone e di fan, pronti a vedere rappresentata sul grande schermo la vita della loro amatissima popstar. Parliamo del biopic di Britney Spears che sarà ufficialmente realtà. Ecco le prime informazioni e indiscrezioni legate alla pellicola.

Il film sulla vita di Britney Spears: anticipazioni e indiscrezioni

Partiamo dalla regia. Mentre c’è grande attesa per l’uscita del film ‘Wicked’, prevista per la fine dell'anno, la Universal Pictures ha rivelato che sarà affidato a Jon M. Chu il progetto legato alla pellicola: sarà sempre lui a dirigere la biografia di Britney Spears basata sul libro della popstar del 2023, ‘The Woman in Me’. I dettagli rivelano grandi attenzioni e nomi molto quotati per il progetto. Con il regista Chu collaborerà il produttore di ‘La La Land’, Marc Platt, che ha lavorato con lui anche in Wicked e in altri programmi TV e produzioni teatrali, allestimenti che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti dagli Oscar, Emmy e Tony. Ottimi presupposti per una produzione serie importante. Il libro autobiografico di Britney Spears è stato pubblicato alla fine del 2023 e ha avuto buone recensioni da parte della critica e, soprattutto, si è assicurata vendite altissime. La stessa cantante ha poi anticipato che avrebbe lavorato ad un secondo volume, sempre legato alla sua vita personale. “The Woman in Me” racconta l'ascesa al successo della Spears come la popstar simbolo della sua generazione. Le pagine parlano della sua giovinezza in Louisiana e di quando venne scelta tra le star del The Mickey Mouse Club. Si passa poi al boom nella musica pop e i successivi problemi con la famiglia, insieme alla discussa tutela del padre, durata 13 anni che ha causato una frattura tra la cantante, sua sorella Jamie Lynn Spears, sua madre Lynne Spears e il genitore Jamie al quale era affidata la quotidianità della cantante. Dalle pagine del libro non ne uscì bene nemmeno il suo ex fidanzato Justin Timberlake, dopo la notizia di un aborto che l’artista le avrebbe chiesto di attuare dopo che la popstar aveva scoperto di essere incinta. Britney ha poi ammesso: “Voglio scusarmi per alcune delle cose che ho scritto nel mio libro. Se ho offeso qualcuno delle persone a cui tengo sinceramente, mi dispiace profondamente". Secondo alcune indiscrezioni, alla notizia del biopic, Timberlake si sarebbe affidato a un avvocato per la gestione e la raffigurazione del suo personaggio nella pellicola. Ancora senza risposta la domanda chiave: chi interpreterà Britney Spears? Non è ancora stata svelata l’attrice che vestirà i suoi panni ma sono numerosi i nomi che si bisbigliano nell’ambiente, da Sabrina Carpenter a Dove Cameron. Il nome reale, però, sarà svelato solo prossimamente, probabilmente nel 2025, dopo l’inizio reale della produzione della pellicola e lontano dai riflettori puntati su ‘Wicked’ – suddiviso in due parti – con protagonista Ariana Grande. L’attenzione verso il film non deve essere oscurata dal prossimo progetto del regista. Ovviamente Britney Spears è coinvolta nella realizzazione del film: “Sono emozionata di condividere con i miei fan che sto lavorando a un progetto segreto con #MarcPlatt. Ha sempre realizzato i miei film preferiti... rimanete sintonizzati”. E il progetto segreto è proprio il biopic sulla sua vita.