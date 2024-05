Bella Hadid e Adan Bañuelos sono ufficialmente una coppia e, nei giorni scorsi, sono stati immortalati insieme in occasione dell’evento legato al debutto del marchio di profumi della modella. Oltre alla madre Yolanda Hadid, erano presenti, davanti ai flash dei fotografi, la collega modella Ashley Graham, la cantante Rosalía e il fidanzato di Bella, Adan Bañuelos, vestito con un look da cowboy, coerente con la sua professione.

La storia d’amore tra Bella Hadid e Adan Bañuelos

Le prime notizie relativi ad una frequentazione tra la bella modella e il cowboy fascinoso risalgono ad ottobre 2023. I due, infatti, furono fotografati da TMZ mentre camminavano per Fort Worth Stockyards. Pochi mesi dopo, si ritrovarono protagonisti di altri scatti mentre passeggiavano romanticamente tra le vie di New York. Al termine della sua relazione con il direttore artistico Marc Kalman, conclusasi nella primavera del 2023, Bella Hadid è rimasta single fino a quando, per puro caso, ha incontrato Adan Bañuelos, il cowboy che è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Lui è un addestratore di cavalli molto famoso nel settore. Nato nel 1989, oggi 35enne, è noto per preparare gli animali per le competizioni ed esibizioni. Lo fa da quando era ragazzino e la sua famiglia vanta una dinastia di addestratori ed esperti di cavalli. Adan ha iniziato a collezionare premi fino a partire dal 2010, in particolare con la National Cutting Horse Association. In seguito è stato inserito nella NCHA Hall of Fame nel 2017, diventando poi il "Leading Open Rider" nel 2018, 2020, 2021 e 2022. Il suo patrimonio, secondo quanto dichiarato proprio sul suo sito ufficiale, si aggira intorno ai 6 milioni di dollari.

Bañuelos vive nel cuore del Texas e Bella Hadid si è recentemente trasferita a vivere proprio lì, per essere ancora più vicino all’amato. Dopo l’iniziale gossip che ha accompagnato la nascita della frequentazione della coppia, è stata proprio Bella ad ufficializzare il rapporto con alcuni scatti condivisi via social. A gennaio 2024, aveva mostrato ai fan un suo video mentre era impegnata in una competizione equestre insieme ad una foto, con le sue mani insieme a quelle di Adan, e una scritta che lasciava adito a pochi dubbi: “Non smettere mai di provare cose nuove. Mi sento abbastanza fortunata da avere l’opportunità di continuare a imparare nella vita”. Poi, poche settimane dopo, proprio per San Valentino, la modella ha caricato un’altra fotografia su Instagram mentre guarda fisso negli occhi il cowboy insieme a due semplici parole: “Il mio Valentino”, accompagnato dall’emoji di un cuore rosso. Da allora, la storia è stata resa sempre più ufficiale e i due hanno scelto di rendere pubblica la loro relazione sentimentale. E, a inizio mese, eccoli immortalati dalla stampa durante l’importante evento mondano che racchiudeva l’esordio del brand di profumi della modella. Accanto a lei, l’uomo, con un jeans e un cappello da cowboy, pronto a sostenerla e ad esserci nei momenti più importanti della sua professione e della sua quotidianità. Prima di tornare, insieme, nel loro nido in Texas...