Belén e l’imprenditore Elio Lorenzoni si sono lasciati

Roma, 31 gennaio 2024 – Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati. Quello che sembrava l’uomo della rinascita per la conduttrice uscita da una difficile crisi personale anche a causa dell’ennesima rottura con Stefano De Martino, sembrerebbe invece essersi allontanato definitivamente dalla showgirl argentina.

La notizia è stata diffusa da Novella 2000, che parla di una fonte anonima molto vicina all’imprenditore bresciano che avrebbe contattato la redazione proprio per informarli della rottura.

Una soffiata che andrebbe presa col beneficio d’inventario, se non fosse che anche l’ex di Belén, Fabrizio Corona, l’avrebbe confermata sul sito Dilingernews.it.

"Belén vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa – è scritto in un articolo a cura della redazione di Dillinger, che aggiunge – Oggi Belén è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli e i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra.

Non saremo noi a far uscire altri stupidi pettegolezzi. Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere”.

Un articolo scritto da chi la conosce bene e che parla di felicità ritrovata, dopo la rottura da un uomo che ancora una volta non era quello giusto nonostante lei ci abbia ancora una volta creduto.

Dai due non ci sono né conferme né smentite, ma sui social l’assenza dell’imprenditore si fa notare, dopo il lungo viaggio in Argentina insieme alla famiglia di lei.

Dal rientro in Italia, Belen è apparsa su Instagram insieme ad Elio in un’unica foto in uno dei luoghi del cuore della conduttrice, a Erbusco, in Franciacorta. Poi il suo quotidiano è stato riempito dai figli, dalla famiglia e dalla danza. Come se per l’amore, almeno per ora, non ci fosse più spazio.