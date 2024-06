Bastano 15 minuti al giorno di attività aerobica per migliorare la memoria, contrastare i radicali liberi e prevenire malattie importanti. Ce ne parla su www.quotidiano.net/salute

l’immunologo Alberto Beretta.

Ma sul nostro sito si parla anche di inquinamento e cute, binomio temuto dalla nostra pelle. Le dermatiti sono in aumento per adulti e neonati. Il resoconto del 98° Congresso nazionale dei dermatologi a Messina. Gli esperti rispondono anche in merito alla dermatite atopica nei neonati.