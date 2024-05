Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? Chi è e cosa c’entra con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? Forse sì. Perlomeno stando alle foto sui social network. Sebbene non ci siano certezze, il nome della ragazza che accompagna quello dell'hair stylist ex di Belen Rodriguez sarebbe quello di Ainhoa Foti Rodriguez.

Tatuatrice e modella, Ahinoa Foti Rodriguez non solo è stata avvistata per le vie di Milano insieme a lui, ma è stato recentemente lo stesso Antonino Spinalbese a pubblicare sul proprio profilo Instagram un autoscatto insieme alla ragazza.

Chi è Ahinoa Foti Rodriguez? Anzitutto, sgomberiamo il campo da fantasiose ipotesi: non è parente di Belen Rodriguez, l'ex fidanzata più famosa e che ha reso noto al grande pubblico il nome di Antonino Spinalbese. La ragazza è nata a Genova nel 1998 e lavora sia come modella sia come tatuatrice.

Proprio quest'ultimo è un aspetto particolarmente curioso: l'hair stylist era andato a farsi realizzare il tatuaggio di 'Amore e psiche' dedicato a Belen Rodriguez proprio nello studio nel quale lavora anche Ahinoa Foti Rodriguez. E ultimamente, un paio di mesi fa, Antonino Spinalbese ha aggiunto un altro disegno alla propria collezione: quello della figlia Luna Marì in versione angelica. Pubblicando poi la foto e citando la suddetta Ahinoa Foti Rodriguez. Insomma, un legame fra i due c'è. Da qui a dire che si tratta sicuramente di un nuovo amore..