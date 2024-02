Chi è Angela Megastore, la proprietaria del megastore che ha tutto, star dei social

Roma, 14 febbraio 2024 – Angela è uno dei fenomeni social esplosi negli ultimi mesi. Un vero e proprio boom di video virali condivisi da almeno una persona che conosciamo su Instagram o TikTok. “Bella fisica” è una delle sue espressioni più pronunciate e diventata un tormentone in piena regola. Lei è la proprietaria di un proprietaria di "An Megastore" presente nella periferia sud di Roma. Il profilo Instagram ufficiale (con relativa spunta blu) vanta oltre 177.000 followers e, oltre all’indirizzo fisico del negozio, riporta precisamente le due frasi chiavi che hanno caratterizzato questo fenomeno: #bella fisica e #abbiamotutto. Perché se la prima espressione è legata ai complimenti che Angela pronuncia nei confronti dei suoi clienti dopo che hanno provato uno dei suoi abiti (adatti ad ogni circostanza, assicura) c’è anche l’essenza stessa del marketing legato all’azienda: avere tutto, per ogni occasione. E i video puntano proprio a questo fine: accontentare sempre il cliente, anche proponendo prodotti che non soddisfano completamente la richiesta iniziale. Accanto a lei, poi, hanno preso piede anche due ragazzi, Christian e Michela – rispettivamente Bello Fisico e Bella Fisica – “complici” del marketing nel creare video che diventino virali e possano essere condivisi. E l’elemento chiave è anche l’autoironia, con costumi di Carnevale tigrati (per chi si sente timido...) oppure cuscini a forma di labbra o di cuore (rigorosamente rossi) ideali per San Valentino. L’eccesso, i dialoghi spesso surreali con oggetti che citano e modificano marchi famosi, hanno preso sempre più piede tra i più giovani, rendendo Angela (e il suo staff) tra i più commentati e ripresi, anche dalle tv. Recentemente la donna è stata ospite, in collegamento nel programma “Citofonare Rai 2” condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Chi è Angela e dove si trova il suo megastore

Angela, come già raccontato, è la proprietaria dell’An Megastore ed è una signora 59enne di origine cinese. Col passare delle settimane e dei mesi si è trasformata sempre più in un vero e proprio fenomeno social con clienti che arrivano davvero da ogni città d’Italia, pronti a fare tappa nel suo grande negozio solo per poterla vedere dal vivo e scattarsi qualche selfie da condividere proprio nel luogo dove tutto questo ha avuto origine: i social. Lei, conscia di tutto quanto, ammette di essere felice di questa fama e attenzione. “Ovunque io vada la gente mi riconosce, da un negozio all’aeroporto” ha ammesso, serena. Angela, il cui vero nome è Lin Jianghua, ha lasciato la sua città di origine – Qingtian in Cina – circa 40 anni fa. Ha raggiunto sua cugina che viveva a Bologna ma, prima di stabilirsi saldamente nella periferia sud di Roma, è stata anche a Milano e Palermo. Madre di due figli nati e cresciuti in Italia, ammette di essere ormai legatissima al nostro Paese e di non avere più intenzione di tornare nella sua terra d’origine. E se siete curiosi di andare a fare acquisti o conoscere personalmente colei che avete visto sicuramente scrollando vari video sui vostri smartphone, L’An Megastore di Angela si trova in via Giacomo Bove 11-19 a Roma. E di una cosa potrete essere certi. Vi assicurerà di avere tutto e soprattutto quello che voi state cercando. Ricordate lo slogan: #abbiamotutto.