AMG EQS, il meglio del mondo alla spina

Rappresenta il vertice elettrico del Gruppo, con 574 chilometri di autonomia, grazie alla batteria da 108,4 kWh, accelerazione 0-100 in 3,4 secondi e potenza sempre fino a 761 cavalli. Coccolati dal gigantesco Hyperscreen da 1,44 metri in plancia e da un comfort eccelso per un gioiello dai numeri e dal listino (180.000 euro) da capogiro.

Stiamo parlando della Mercedes AMG EQS, ovvero il massimo che si possa chiedere da una vettura a batteria.

f.f.