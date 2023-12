Addio all’autore di “Z - L’orgia del potere“

È morto in un ospedale di Atene, all’età di 90 anni, lo scrittore greco Vassilis Vassilikos, autore del famoso romanzo Z - L’orgia del potere – uscito nel 1966, diventato con traduzioni in 32 lingue un ‘manifesto’ di denuncia della dittatura dei colonnelli in Grecia – che ispirò l’omonimo film di Costa-Gavras. Esule in Francia e in Italia (1967-74), Vassilikos si batté ostinatamente contro il regime dei colonnelli. Z, pubblicato nel 1966 (in Italia da Feltrinelli), un anno prima che la giunta militare salisse al potere, racconta la vicenda di Grigoris Lambrakis, professore universitario e deputato di sinistra, assassinato nel 1963. A contribuire al successo internazionale del libro fu il film interpretato da Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignan, con la colonna sonora di Mikis Theodorakis, in quel momento chiuso nelle prigioni greche. Costa-Gavras mascherò i fatti cambiando i nomi dei personaggi e ambientando la vicenda in un immaginario Paese mediterraneo, ma la significativa dicitura iniziale suggeriva che “ogni riferimento a fatti reali e persone morte era volontario”.