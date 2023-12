Addio a Wilkinson star di “Full Monty“

È morto improvvisamente all’età di 75 anni l’attore britannico Tom Wilkinson famoso per il suo ruolo in Full Monty e per essere stato candidato due volte ai Premi Oscar come miglior attore protagonista per In the Bedroom (2001) e come miglior attore non protagonista per Michael Clayton (2007). L’attore ha vinto un Golden Globe, un Premio Bafta e un Premio Emmy.