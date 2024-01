Aboca al top per la tutela dei terreni, fertili senza pesticidi

Aboca, healthcare company con sede a Sansepolcro, ha ottenuto la certificazione Biodiversity Alliance, che testimonia il grado della qualità biologica dei terreni agricoli e il livello di conservazione della biodiversità, con il punteggio massimo di 100 su 100.

In tutte le analisi condotte tramite ispezioni e campionature dei terreni è stato rilevato un altissimo grado di biodiversità (in particolare, è stata riscontrata la presenza di fauna ’edafica’ estremamente ricca, vitale e caratterizzata da un elevato grado di adattamento) ed è stato evidenziato che la qualità del suolo è addirittura migliorata nel corso del tempo, grazie a un avanzato lavoro di pianificazione, lavorazione e selezione delle colture, segno di una gestione dei terreni non solo sostenibile, ma addirittura rigenerativa.

È l’unica azienda, dall’introduzione 7 anni fa di questa metodologia di analisi, ad aver raggiunto questo risultato. L’attestazione è stata rilasciata dal CCPB - Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici, ente accreditato dal Ministero per le Politiche Agricole.