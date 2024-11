Abbasso la gelosia!

Un legame inossidabile che dura da più di 25 anni. Benedetta Parodi e Fabio Caressa – coppia amatissima in tv e sui social – svelano la ricetta del loro matrimonio super nel libro Calcio e pepe. Insieme è meglio (Sperling&Kupfer editore), scritto non a caso a quattro mani. Dal primo incontro nel ’ 96 negli studi di Tele+ – dove lei conduceva un tg e lui lavorava come inviato sportivo – alle nozze d’argento, festeggiate con i figli, Matilde, Eleonora e Diego, e tantissimi amici. "Siamo cresciuti, diventando genitori. Abbiamo fatto molta strada, seguendo ognuno il proprio percorso, indipendenti ma costantemente accanto, pronti a sostenerci, sempre e comunque", racconta Benedetta, attualmente impegnata su Real Time (Canale 31) con Bake off Italia. Il talent di successo per aspiranti pasticcieri, in onda ogni venerdì in prima serata, prossimo alla finale, in programma il 13 dicembre.

Benedetta, 25 anni d’amore, tre figli e nessun segnale di crisi mai intercettato dai radar del gossip. Qual è il segreto?

"Sono tanti in verità, ma il più importante è essere disposti a impegnarsi reciprocamente. Le cose non sono sempre facili, il matrimonio non è una favola, bisogna lavorare a un progetto comune, mettendo in campo tantissima generosità"

Cosa predispone secondo lei all’incontro con la persona giusta?

"Non saprei. Ho incontrato il mio futuro marito grazie al lavoro. All’inizio ero sfuggente perché capivo che sarebbe stata una storia seria e in quel momento avevo ancora voglia di dedicarmi soltanto a me stessa. La perseveranza di Fabio ha avuto però la meglio e nel giro di pochissimo siamo andati a vivere insieme".

L’arrivo di un figlio può mettere in crisi l’equilibrio di una coppia, anche per divergenze d’opinione sul tipo di educazione da impartire. Lei e suo marito siete sempre stati d’accordo?

"Sui valori fondamentali da trasmettere ai nostri ragazzi sicuramente sì. Sul resto giocano le differenze caratteriali: personalmente tendo a essere tenera e indulgente, Fabio invece è più severo. Ma va benissimo così perché ci compensiamo".

Lei è gelosa? E Fabio?

"Assolutamente no. Uno degli ingredienti principali del nostro rapporto è la totale mancanza di gelosia. Non avrei mai potuto sopportare un compagno possessivo. Considero la gelosia un sentimento egoistico e poco rispettoso nei confronti del partner".

Chi è più romantico?

"Nessuno dei due in particolare. É capitato spesso che la nostra amica comune Caterina ci telefonasse per augurarci buon anniversario e noi ce ne fossimo dimenticati. Tranne quest’anno, una data importante che abbiamo voluto festeggiare come si deve".

Ha lasciato la carriera giornalistica per passare gradualmente alla conduzione di programmi di cucina. Il mondo dell’informazione le manca?

"No. Non mi sono mai pentita perché ho seguito la mia grande passione che era appunto la cucina. Gli anni di lavoro in redazione sono stati però una grande scuola, utilissima per la mia esperienza successiva. Lavorando al tg ho imparato a stare nei tempi televisivi. All’inizio montavo la preparazione delle ricette come fossero un servizio del telegiornale".

Suo marito l’ha sostenuta nella scelta?

"È stato senza alcun dubbio il mio alleato più importante"

Chi le ha trasmesso la passione per i fornelli?

"Nessuno in particolare. Da ragazza non cucinavo mai, ho cominciato durante la convivenza con Fabio e non ho più smesso".

Il piatto che prepara più volentieri?

"Stando sul salato gli gnocchi al patate perché mi ricordano l’infanzia, tra i dolci la torta di mele della tradizione. A casa mi chiedono invece spesso di cucinare risotti ".

Natale si avvicina. Immagino sarà lei la cuoca di famiglia...

"Noi Parodi abbiamo la consuetudine di festeggiare tutti insieme in campagna qualche giorno prima per quello che ormai chiamiamo il Natalino (ride). Per l’occasione preparo il tacchino ripieno. Poi ciascuno raggiunge la famiglia del coniuge. Sono già partite le chat con i miei fratelli, Cristina e Roberto, per decidere la data del Natalino 2024!".